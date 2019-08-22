Путин: Россия не будет стремиться в Совет Европы, если её не хотят там видеть

Если Россию не хотят видеть в Совете Европы, то она готова отказаться от участия в работе этого института, пишет Die Presse со ссылкой на заявление Владимира Путина, сделанное в ходе встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Сам же Ниинистё подчеркнул, что возвращение России в Совет Европы очень важно.

Россия не будет всеми силами пытаться получить членство в Совете Европы, пишет Die Presse, ссылаясь на слова Владимира Путина, сказанные им в ходе встречи с финским коллегой Саули Ниинистё.

«Если нас не хотят там видеть, то мы готовы отказаться от этой цели», — приводит издание слова российского президента. Что касается Ниинистё, то он заявил, что членство России в Совете Европы крайне важно.

Die Presse напоминает, что недавно российская делегация была восстановлена в ПАСЕ: ранее её исключили в качестве реакции на «аннексию» Россией Крыма*, а также поддержку сепаратистов на Юго-Востоке Украины.

О том, что Россия является частью Европы, заявил, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей встречи с Путиным в минувший понедельник, отмечает издание. Французский лидер также рассказал, что верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

Что касается Путина, то на встрече с Ниинистё он прокомментировал слова Макрона: «Наши отношения должны быть открытыми, и мы должны объективно оценивать все события, происходящие в наших странах». Кроме того, российский президент подчеркнул, что, пока Россия не состоит в Совете Европы, российские граждане не могут обращаться в Европейский суд по правам человека, что не является «общим путём для построения Европы от Лиссабона до Владивостока».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).