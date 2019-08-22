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Yle: в Финляндии разделяют опасения России в связи с ракетными испытаниями в США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным призвал к диалогу по вопросу о контроле над ядерными вооружениями и назвал «тревожными» планы США по размещению в Европе ракет средней дальности, пишет Yle. В свою очередь, российский лидер выразил разочарование в связи недавними испытаниями американской ракеты.
Yle: в Финляндии разделяют опасения России в связи с ракетными испытаниями в США
Reuters
Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал «тревожными» планы США по размещению в Европе ракет средней дальности, пишет Yle. Выступая на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, он призвал к диалогу по этому вопросу.
 
По словам Ниинистё, у Европы особое беспокойство вызывает то, что сложившаяся ситуация не регулируется никаким соглашениями. Финский президент также выразил надежду, что новые переговоры по контролю над вооружениями будут запущены и приведут к положительному результату.
 
В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопрос об недавних испытаниях американской ракеты, заявил, что разочарован подобным развитием событий, которое представляет угрозу для безопасности и противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил своё действие 2 августа этого года.
 
«Я согласен с Президентом Финляндии, нам, безусловно, нужен диалог по этим вопросам. Покаэтогодиалоганет», — посетовал российский лидер.
 
Отвечая на вопрос о разгоне несанкционированных уличных протестов в Москве, Путин заявил, что Россия уважает права человека. Он также указал на то, что в других странах Европы также проходят демонстрации, которые при этом иногда приводят к куда более серьёзным последствиям. Президент России пояснил, что на местных выборах некоторые кандидаты были отстранены от участия, поскольку они нарушили закон. Он также добавил, что у граждан есть право на проведение акций протеста, напомнив, что в Москве уже прошли две законные демонстрации. Однако, как отметил Путин, если у граждан нет разрешения на проведение уличного протеста, то российские власти будут реагировать так же, как власти любой другой европейской страны.
 
Президенты России и Финляндии положительно отозвались о состоянии двусторонних отношений, а Владимир Путин упомянул ряд сфер, в которых оба государства намерены усилить сотрудничество, например, в сфере туризма. Российский лидер выразил надежду на то, что число туристов из ЕС возрастёт, после того как Москва начнёт выдавать гражданам Евросоюза электронные визы для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 
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Yle Финляндия Европа
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