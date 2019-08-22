Yle: в Финляндии разделяют опасения России в связи с ракетными испытаниями в США

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал «тревожными» планы США по размещению в Европе ракет средней дальности, пишет Yle. Выступая на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, он призвал к диалогу по этому вопросу.

По словам Ниинистё, у Европы особое беспокойство вызывает то, что сложившаяся ситуация не регулируется никаким соглашениями. Финский президент также выразил надежду, что новые переговоры по контролю над вооружениями будут запущены и приведут к положительному результату.

В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопрос об недавних испытаниях американской ракеты, заявил, что разочарован подобным развитием событий, которое представляет угрозу для безопасности и противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил своё действие 2 августа этого года.

«Я согласен с Президентом Финляндии, нам, безусловно, нужен диалог по этим вопросам. Покаэтогодиалоганет», — посетовал российский лидер.

Отвечая на вопрос о разгоне несанкционированных уличных протестов в Москве, Путин заявил, что Россия уважает права человека. Он также указал на то, что в других странах Европы также проходят демонстрации, которые при этом иногда приводят к куда более серьёзным последствиям. Президент России пояснил, что на местных выборах некоторые кандидаты были отстранены от участия, поскольку они нарушили закон. Он также добавил, что у граждан есть право на проведение акций протеста, напомнив, что в Москве уже прошли две законные демонстрации. Однако, как отметил Путин, если у граждан нет разрешения на проведение уличного протеста, то российские власти будут реагировать так же, как власти любой другой европейской страны.

Президенты России и Финляндии положительно отозвались о состоянии двусторонних отношений, а Владимир Путин упомянул ряд сфер, в которых оба государства намерены усилить сотрудничество, например, в сфере туризма. Российский лидер выразил надежду на то, что число туристов из ЕС возрастёт, после того как Москва начнёт выдавать гражданам Евросоюза электронные визы для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.