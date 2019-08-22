Yle: в Финляндии разделяют опасения России в связи с ракетными испытаниями в США

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CNBC: Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семёрку» CNBC
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Le Figaro: разделяй и властвуй — как Путин играет на слабостях европейцев Le Figaro
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Министры обороны США и Турции провели телефонные переговоры
Глава Пентагона Марк Эспер провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства США.
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«Роскосмос» опубликовал фото космического корабля «Союз МС-14»
Компания «Роскосмос» опубликовала в своём микроблоге в Twitter сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
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В «Краснодаре» рассказали о состоянии Кабелла, травмировавшегося в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника команды Реми Кабелла, получившего травму в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
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Берг считает, что футболистам «Краснодара» должно быть стыдно за свою игру в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг прокомментировал игру команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.
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Армия Израиля сообщила о пуске ещё одной ракеты из Газы
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что из сектора Газа была выпущена ещё одна за несколько часов ракета.
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Футболист «Краснодара»: мы совершали глупейшие ошибки, и «Олимпиакос» нас наказал
Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Юнес Намли прокомментировал игру команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
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В ЛНР заявили об обстерле ВСУ села Нижнее Лозовое
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое.
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Мартынович оценил шансы «Краснодара» выйти в групповой этап ЛЧ
Защитник и капитан российского футбольного клуба «Краснодар» Александр Мартынович прокомментировал разгромное поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Лавров оценил слова Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с мимнстром иностранных дел Германии Хайко Маасом прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
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Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
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Тренер признал, что «Краснодар» сыграл авантюрно с «Олимпиакосом» в матче ЛЧ
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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В Минздраве рассказали о состоянии найденной в Нижегородской области девочки
В пресс-службе Минздрава Нижегородской области рассказали о состоянии пятилетней девочки, которая заблудилась 18 августа в лесу возле села Степановка.
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Футболист «Олимпиакоса» высказался о победе над «Краснодаром» в матче ЛЧ
Полузащитник греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Георгиос Масурас прокомментировал победу над российским «Краснодаром» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Следующим соперником боксёра Головкина станет Деревянченко
Казахстанец Геннадий Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.
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Политолог оценил намерение Трампа вернуть захваченных боевиков в страны Европы
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT намерение президента США Дональда Трампа вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.
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Макрон намерен встретиться с представителями Ирана перед саммитом G7
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что намерен провести встречу с официальными лицами Ирана перед саммитом G7.
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«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче ЛЧ
Швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» и сербская «Црвена Звезда» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в матче Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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В ДНР заявили о подрыве украинских силовиков на собственных минах
Представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что группа украинских силовиков подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть на территорию ДНР.
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Шарапова высказалась на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе.
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Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко заявила, что украинцы по итогам парламентских и президентских выборов, поддержав Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа», проголосовали за авторитаризм, а не за демократию.
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Депутат Госдумы уточнил своё предложение ввести «первосентябрьский капитал»
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с «Вечерней Москвой» уточнил своё предложение ввести «первосентябрьский капитал».
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В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку
Пятилетнюю девочку, которая заблудилась 18 августа в лесу возле села Степановка Нижегородской области, нашли живой на четвёртые сутки поисков. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.
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Российские бадминтонисты завершили выступление на чемпионате мира
Российские дуэты завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону в швейцарском Базеле.
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Абдулла Хамдук возглавил правительство Судана
Экономист Абдулла Хамдук принёс присягу в качестве нового премьер-министра Судана, сообщает AFP.
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Женская сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧЕ по хоккею на траве
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских команд в бельгийском Антверпене.
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Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино»
Госфильмофонд проведёт кинопоказы, экскурсии и видеоперформансы в рамках акции «Ночь кино» и Дня российского кино, сообщает сайт «Москва 24».
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Студенты МФТИ стали призёрами чемпионата мира по робототехнике
Студенты МФТИ завоевали третье место в соревнованиях «Спринт» и «Забег с препятствиями» в лиге Hurocup AdultSize на чемпионате мира по робототехнике, который проходил в Южной Корее. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу университета.
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Трамп пообещал вернуть боевиков из Сирии в страны Европы
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.
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В Нижегородской области могут выделить 6 млрд рублей на капремонт медицинских учреждений
В Нижегородской области могут выделить около 6 млрд рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Участники фестиваля «Таврида-АРТ» получат 80 млн рублей в качестве грантов
Участники фестиваля «Таврида-АРТ» получат около 80 млн рублей в качестве грантов, сообщает «Крыминформ».
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Виролайнен рассказала, как её мать отнеслась к планам вернуться в биатлон
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, как её мать, двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, относится к её решению возобновить профессиональную карьеру.
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Премьер Дании заявила, что не вступит в словесную войну с Трампом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире TV2 заявила, что не хочет вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом.
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СМИ: Футболист «Спартака» Кутепов попал в сферу интересов турецкого клуба
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов попал в сферу интересов турецкого клуба.
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Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы
Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
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«Рома» арендовала защитника «Челси» Дзаппакосту
Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о переходе защитника лондонского «Челси» Давиде Дзаппакосты на правах аренды.
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Фестиваль Чехии пройдёт 24 и 25 августа в Москве
Фестиваль Чехии будет проходить 24 и 25 августа в Саду имени Баумана в Москве, сообщают «Дни.ру».
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В Удмуртии рассказали о собираемости налогов с начала года
Почти 133 млрд рублей налоговых и других доходов перечислила Удмуртия в консолидированный бюджет за январь — июль 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС России.
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В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование» до 2024 года
В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию национального проекта «Образование» до 2024 года, передаёт ИА «Удмуртия».
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Эксперт прокомментировала опрос об отношении россиян к фотографированию
Директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян (82%) не любят фотографироваться.
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Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной. Об этом информирует агентство AFP.
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Эксперт оценил идею возрождения G8
Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН оценил идею возрождения формата G8 с участием России.
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Разработчик рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на МКС
Исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров в беседе с «Известиями» рассказал, какие задачи стоят перед роботом FEDOR на Международной космической станции (МКС).
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Памятник Этушу откроют 9 сентября на Новодевичьем кладбище
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу планируют открыть 9 сентября на Новодевичьем кладбище, передаёт сайт «Москва 24».
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В Краснодаре предупредили о жаре до +39 °С
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на четверг, 22 августа. Об этом сообщает «Юга.ру».
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Корветы ЧФ почтили память моряков-катерников, погибших в Великую Отечественную войну
Экипажи корветов Черноморского флота «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочёк», а также ветераны, командование ЧФ и гости почтили память моряков-катерников, погибших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на начальника штаба дивизиона ракетных кораблей Александра Шадрина.
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Кононов назвал эмоциями слова тренера «Зенита» в адрес арбитров
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал оскорбления главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в адрес судей, работавших в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
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Трамп раскритиковал Данию за недостаточные расходы на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания тратит недостаточно финансовых средств на НАТО.
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В «Автомобилисте» рассказали, когда Дацюк восстановится после операции
Директор екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, когда нападающий Павел Дацюк восстановится после операции.