Эксперты Ilta Sanomat предположили, о чём будут говорить Путин и Ниинистё

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Глушаков перечислил 250 тыс. рублей болельщику с ДЦП
Владимир Катин, у которого диагностировано заболевание ДЦП с частичным параличом рук, рассказал, что футболист грозненского «Ахмата» перечислил ему 250 тыс. рублей.
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Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера
Власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее был освобождён после задержания гибралтарской стороной по подозрению в нарушении санкций ЕС.
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Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
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Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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На Канарах эвакуированы жители 40 поселений из-за природных пожаров
Из-за природных пожаров на острове Гран-Канария эвакуированы жители 40 населённых пунктов.
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«Рубин» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в шестом туре РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар на мазутном озере в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 400 кв. м.
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«Спартак» взял верх над «Динамо» в контрольном хоккейном матче
Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в контрольном хоккейном матче.
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Кафельников допустил, что Медведев может побороться с величайшими теннисистами
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает, что россиянин Даниил Медведев сможет добиться большого успеха, если он продолжит работу над собой.
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В Уссурийске объявили эвакуацию из-за паводка
Власти Уссурийска в Приморском крае организовали эвакуацию населения с территории города из-за подъёма уровня воды в реке Раздольная и её притоках.
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Медведчук отметил готовность работать над изменением Конституции
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о готовности работать над изменением Конституции страны для установления мира в Донбассе.
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Волейболист Спиридонов оскорбил Туктамышеву в соцсетях
Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов отреагировал на слова фигуристки Елизаветы Туктамышевой о работе футбольного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».
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В Рязани прошёл II Международный форум древних городов
В Рязани прошёл II Международный форум древних городов, который объединил 55 городов из 35 стран. Как отмечают организаторы мероприятия, всем городам-участникам более 500 лет.
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Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.
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Объявлен состав сборной России по боксу на ЧМ в Екатеринбурге
Стал известен состав сборной России на чемпионате мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге.
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СМИ: «Спартак» и «Динамо» сделали предложения по трансферу Рибери
Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в приобретении бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери.
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В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
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Кафельников оценил прогресс российских теннисистов Хачанова, Медведева и Рублёва
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил прогресс россиян Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
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Политолог оценил сообщения о преступлениях ВСУ в Донбассе
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT опубликованные бывшим украинским депутатом Алексеем Журавко документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
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Футболист «Барселоны» Коутиньо прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»
Полузащитник испанской «Барселоны» Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен для трансфера в немецкий футбольный клуб «Бавария».
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При жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Самарской области погиб пилот
Вблизи населённого пункта Подстёпки Ставропольского района Самарской области легкомоторный самолёт Як-55 совершил жёсткую посадку и загорелся, погиб пилот.
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Фигуристка Туктамышева отреагировала на судейство матча «Зенит» — «Ахмат»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала работу арбитра в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».
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Рухани: присутствие США в Афганистане не приносит пользу
Военное присутствие США в Афганистане не приносит пользу безопасности этой страны, заявил иранский президент Хасан Рухани во время встречи с афганским послом Абдулгафурой Ливаля.
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Чесноков считает, что Медведев способен выиграть турнир Большого шлема
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу соотечественника Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
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СК возбудил дело после убийства семьи в Ульяновской области
Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском.
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Глава СБР рассказал о ходе переговоров с Логиновым
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал переговоры по контракту с лидером национальной сборной Александром Логиновым.
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Названа причина ДТП с туристическим автобусом в Москве
В пресс-службе московского управления Госавтоинспекции сообщили, что водитель туристического автобуса, врезавшегося в столб на шоссе Энтузиастов в Москве, не справился с управлением.
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Тарпищев оценил шансы Медведева выиграть теннисный турнир в Цинциннати
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
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Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции. Участники акции также требуют освободить арестованных во время массовых беспорядков.
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В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
При столкновении автомобиля ГИБДД с другой машиной на Севастопольском проспекте в Москве погиб полицейский, ещё один пострадал.
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СМИ: «Интер» согласовал контракт с футболистом МЮ Санчесом
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может продолжить карьеру в итальянском футбольному клубе «Интер».
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В НАТО осудили теракт на свадьбе в Кабуле
В НАТО осудили террористический акт, совершённый во время празднования свадьбы в Кабуле, где в результате взрыва погибли по меньшей мере 63 человека и пострадали более 180.
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Теннисист Медведев назвал сумасшедшей свою физическую форму
Россиянин Даниил Медведев рассказал, что помогло ему победить серба Новака Джоковича в матче 1/2 финала турнира «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
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После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек
В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.
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Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Первый самолёт приземлился в новом саратовском аэропорту
Совершён первый тестовый рейс из московского Внукова в новый саратовский аэропорт Гагарин.
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СМИ: Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ, где продолжит готовиться к бою с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ, где продолжит подготовку к титульному поединку с американцем Дастином Порье.
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Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
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Игнатьев объяснил, чем Сёмин лучше Арсена Венгера
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев заявил, что не верит в слухи о возможном назначении Арсена Венгера на должность главного тренера «Локомотива».
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Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе
Бывший украинский депутат Алексей Журавко опубликовал документы, по его словам, свидетельствующие о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
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У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
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Игнатьев: самолюбие Смолова задето после покупки Джорджевича
Экс-наставник столичного «Локомотива» и сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил игру форварда красно-зелёных Фёдора Смолова.
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Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения
Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
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Глава комитета по этике РФС о Семаке: такие слова не красят этого специалиста
Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев прокомментировал оскорбления главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес судей, работавших в матче с «Ахматом».
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Президент Афганистана возложил вину за взрыв в Кабуле на талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что участникам радикального движения «Талибан»* «не удастся снять с себя вину» за взрыв на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и 182 получили ранения.
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Силкин: «Динамо» надо идти ва-банк, а они держат новых футболистов в запасе
Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы новичка бело-голубых Максимилиана Филиппа появиться на поле в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».
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Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать «экономического чуда».
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Силкин заявил, что Лещук может сыграть лучше Шунина в матче с «Локомотивом»
Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы своей бывшей команды в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».
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Глушаков: журналисты сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил о предвзятом отношении со стороны прессы к себе.
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В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились граждане КНР
В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая.