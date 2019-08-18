Эксперты Ilta Sanomat предположили, о чём будут говорить Путин и Ниинистё

В Финляндии 22 августа должна состояться встреча президентов Владимира Путина и Саули Ниинистё. Как пишет издание Ilta Sanomat, эксперты считают, что предстоящую беседу можно назвать рутинной, однако важности её это не преуменьшает.

По информации газеты Ilta Sanomat, президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё должны встретиться в Финляндии 22 августа. По словам профессора Александровского института Маркку Кивинена, предстоящую встречу можно назвать рутинной, однако в беседе президентов могут быть подняты по меньшей мере семь тем.

Вопрос украины, по мнению экспертов, вряд ли будет подниматься. Антироссийские санкции, введённые Евросоюзом в связи с политикой России на Украине, по-прежнему действуют, и Финляндия их придерживается. Ситуация на Украине усложняет отношения стран, но пока эта ситуация, по мнению Кивинена, не является «очень драматичной».

«К сожалению, в ситуации на Украине прогресса нет. На этой встрече вряд ли будет уделено особое внимание Украине. Главным образом можно ожидать обмена информацией и констатации ситуации», — считает Кивинен.

Гораздо более страны волнует важнейший вопрос современной мировой политики: как далеко зайдет торговая война Америки и Китая. Плохие отношения США и Китая могут быть важной темой для России во внешнеполитических вопросах. Кивинен не исключает того, что Путин и Ниинистё могут поднять тему политики, проводимой Китаем, и на более общем уровне.

Также, пишет издание, на встрече могут быть подняты темы не только конфликтов в Сирии и Афганистане, но и обострившихся конфликтов Индии и Пакистана на территории Кашмира. Темой для обсуждения может стать и полигон для захоронения токсичных отходов Красный Бор, который считают экологической бомбой замедленного действия, поскольку существуют опасения, что переполняющиеся ямы-котлованы полигона могут представлять угрозу и для Финского залива.

Актуальными являются и тема торговли и визовые вопросы. В 2021 году в России должна появиться электронная виза, действующая по всей стране. С этой реформой организация поездок финских туристов в Россию значительно упростится.

Договор об использовании ядерного оружия — один из интереснейших вопросов международной политики, в котором Финляндия играет незначительную роль. Однако, по мнению экспертов, эта тема может дать возможность странам, подобным Финляндии, выступить в качестве советника.

Как заключает издание, хотя встреча президентов имеет рутинный характер, её нельзя назвать не имеющей ценности. Ниинистё и Путин знают способы аргументации, ход мысли и манеры ведения переговоров друг друга. Взаимное доверие президентов, по мнению Кивинена, — большой плюс в переговорах.

«Сейчас, когда в отношениях Финляндии и России нет кризиса, можно спокойно проводить переговоры. Это имеет большое значение в том числе и для тех стран, у которых не налажен диалог с Путиным», — уверен Маркку Кивинен.