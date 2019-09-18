Junge Welt: в Германии командный центр НАТО активно готовят к войне с Россией

Бундесвер и союзники немцев по НАТО «энергично» занимаются оптимизацией планов оперативного развёртывания войск против России, пишет Junge Welt. В частности, «к войне готовят» новый командный центр альянса по тыловому обеспечению и логистике в немецком Ульме, отмечает издание.
Бундесвер и союзники Германии по Североатлантическому альянсу «энергично занимаются оптимизацией планов оперативного развёртывания войск против России», пишет немецкое издание Junge Welt.
В частности, «к войне готовят» новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм, уточняет автор статьи Йорг Кронауэр.
Цель Североатлантического альянса при этом — иметь возможность «молниеносно выдвинуться на огневые позиции — против России». В то время как командный центр армии США в Норфолке в штате Вирджиния будет обеспечивать переброску войск и техники через Атлантику, командной структуре альянса в немецком Ульме предстоит отвечать за перемещение воинских подразделений НАТО в Европе, поясняет журналист Junge Welt.
В полную же боеготовность новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике в Германии должен быть приведён не позднее начала 2021 года, отмечает Кронауэр.
Параллельно с этим идёт и подготовка к следующей переброске американских войск через территорию Германии в Польшу, которая должна начаться в середине октября, продолжает автор статьи.
В ходе предстоящей операции из штата Техас в Польшу будут переброшены около 3,5 тыс. солдат и более 2 тыс. единиц военной техники, в том числе 85 танков «Абрамс» и 120 боевых машин пехоты «Брэдли», перечисляет журналист немецкого издания.
Им предстоит заменить «приблизительно равные по численности» воинские подразделения, которые должны вернуться в Соединённые Штаты после «девяти месяцев военных мероприятий» в Восточной и Южной Европе, подчёркивает Кронауэр.
Вот уже на протяжении нескольких лет, напоминает автор статьи, армия США проводит в этом регионе совместные с вооружёнными силами европейских стран военные учения, чтобы быть «максимально готовыми к возможной войне».
«В действительности же речь идёт о возможной войне с Российской Федерацией», — констатирует журналист Junge Welt.
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