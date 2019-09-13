Civil.Ge: Расмуссен предложил Грузии отказаться от коллективной обороны «оккупированных территорий» ради вступления в НАТО

Как заявил на Тбилисской международной конференции бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, вступление Грузии в ряды альянса могла бы ускорить оговорка о том, что Пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне «временно» будет распространяться только на те территории, которые полностью находятся под контролем грузинского правительства, исключая Абхазию и Южную Осетию. Такое предложение вызвало противоречивую реакцию в грузинском обществе, сообщает Civil.

Чтобы быстрее вступить в НАТО, Грузия может «временно отказаться» от распространения Пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне на свои «оккупированные» регионы, считает Андерс Фог Расмуссен, который с 2009-го по 2014 год занимал пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Такое предположение он высказал во время своего выступления на пятой ежегодной Тбилисской международной конференции, организованной Институтом Маккейна и Центром исследований экономической политики. После конференции, которая проходила под девизом «И что теперь?», корреспондент Civil побеседовал с Расмуссеном, чтобы подробнее узнать о его позиции и возможных рисках для Грузии.



Как отметил в интервью бывший генсек альянса, действительно существует риск, что Россия «по-прежнему может попытаться остановить вступление Грузии в НАТО с помощью военной агрессии», однако он полагает, что всё же стоит взвесить и оценить все риски. В то же время для принятия серьёзного решения относительно путей вступления в НАТО Грузии придётся достичь консенсуса по этому вопросу внутри страны, подчёркивает Расмуссен.

И противоречивые отклики, которые прозвучали в ответ на его заявления в грузинских СМИ и среди общественности, уже показали, что слова о необходимости консенсуса совершенно справедливы, подчёркивается в статье. В частности, лидер парламентского большинства Гия Вольски уже заявил, что присоединение Грузии к любой организации «без оккупированных территорий» будет означать «идти против истории и государства», сообщает Civil.



Отвечая на вопрос корреспондента о перспективах «евроатлантических устремлений» Грузии, Расмуссен посоветовал правительству и народу этой страны самостоятельно принять решение о том, стоит ли ей становиться членом альянса с оговоркой, что Пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне «временно» не будет распространяться на «фактически оккупированные», по его словам, территории.

«Это означает, что механизм коллективной обороны будет применяться только к территории, которая сегодня контролируется правительством Грузии. Многим это может показаться запутанным вопросом, но у нас уже есть аналогичный прецедент в НАТО — в 1955 году Восточной Германии (ГДР) не было позволено вступить в НАТО, когда Западная Германия стала членом НАТО. Пятая статья не распространялась на Восточную Германию, пока Германия не объединилась. То же самое можно сделать в случае Грузии в отношении регионов Абхазии и Южной Осетии», — пояснил экс-глава НАТО в интервью Civil.



Конечно, Германия «гораздо больше» Грузии и расположена в Центральной Европе, а это всё тоже имеет значение и играет свою роль для определения геополитического веса, признал Расмуссен. «Но давайте не будем принижать и стратегическое значение Грузии: это коридор между Европой и Центральной Азией. Посмотрите хотя бы на направление газопроводов и нефтепроводов — и станет ясно, какое значение имеет Грузия со стратегической точки зрения. Именно поэтому Россия так заинтересована в том, что происходит в Грузии», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом Civil. Кроме всех этих фактов, членство Грузии в НАТО необходимо также рассматривать с «демократической и моральной точки зрения», заявил политик: «Мы должны обеспечить, чтобы демократия, свобода и свободный выбор суверенных стран не оставались просто словами. Именно поэтому необходимо принять Грузию, Украину и другие страны в НАТО».



Он полагает, что вопрос о «временном» исключении определённых территорий из принципа коллективной обороны неизбежно вызовет много откликов. «Я думаю, что этот вопрос станет предметом больших дебатов в Грузии, поэтому вам лучше принять такое решение самостоятельно, и если желаете, потом должны «прийти» к НАТО и сказать: «Вот мы готовы, что теперь скажете вы?» — отметил Расмуссен. Он признал, что не может дать гарантии европейского консенсуса по данному вопросу, но считает, что для Тбилиси это был бы «правильный первый шаг», чтобы «перезагрузить» этот процесс и сдвинуть его с места, говорится в статье.



В этом случае, по его мнению, проблему «неразрешённых территориальных конфликтов» можно будет на время сбросить со счетов, и членам альянса придётся начать реалистичную дискуссию о том, согласны ли они принять Грузию в свои ряды: «Факт, что Грузия отвечает всем необходимым для этого критериям: вы являетесь одним из ближайших партнёров НАТО, вносите большой вклад в миротворческую миссию в Афганистане, и ваши военные удовлетворяют необходимым стандартам».



При этом грузинскому правительству придётся пойти на определённый риск, учитывая «агрессивные» намерения России, предупредил Расмуссен. «Такой риск существует однозначно. Вопрос нам следует сформировать следующим образом: не больше ли риска в том, чтобы совершенно ничего не делать? Пока что реальность такова, что Абхазия и Южная Осетия и без того уже оккупированы Россией, и Грузии приходится терпеть попытки Кремля вмешаться в её дела. Что более рискованно — пойти на этот шаг или отказаться от него? Я не смогу ответить вам на это», — заявил политик в интервью Civil. Он подчеркнул, что Грузия должна самостоятельно обсудить этот вопрос, а затем принять взвешенное решение.



Вспоминая Бухарестский саммит, Расмуссен выразил сожаление, что Россия тогда «получила время действовать и вторгнуться в Грузию», пока обсуждался вопрос о предоставлении Тбилиси «Плана действий к членству» со стороны НАТО: «Да, наше тогдашнее решение было чрезвычайно опасным сигналом для Путина. Это был намёк на то, что в НАТО не было единодушия по защите наших соседей на востоке. Поэтому она пошла в наступление, так как думала: «Я могу сделать это — и ничего со мной никто не сделает, никаких серьёзных последствий не будет». Она так и поступила», — подчеркнул он. Поэтому при принятии нового решения также стоит учитывать подобные риски, предупредил политик.



В то же время он откровенно признал, что НАТО не желает «импортировать» проблемы Абхазии и Южной Осетии внутрь альянса: «Как бы ни было печально, но это факт». Это означает, что Путин практически «наложил вето» на членство Грузии в НАТО, поэтому ей лучше «посмотреть реальности в глаза» и заявить: «Мы не уступим Абхазию и Южную Осетию, но мы согласны быть членами НАТО в течение ближайшего будущего без этих двух грузинских территорий (без того, чтобы Пятая статья НАТО покрывала их)», — считает Расмуссен.



Вместе с тем он не исключил вариант вступления Грузии в НАТО в ускоренном порядке, даже без выработки «Плана действий к членству» (ПДЧ). По словам бывшего генсека альянса, это не является обязательным условием — и существует «много других шансов» для вступления в НАТО. С учётом результатов ежегодной программы по сотрудничеству с НАТО Грузия сейчас «имеет точно такой же прогресс», какой был бы у неё в случае принятия плана действий, заверил Расмуссен. «Таким образом, вы можете шагать по другой, отличающейся от ПДЧ тропинке, но пункт конечного назначения остаётся тем же», — заключил политик в интервью Civil.