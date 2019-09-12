Military Times: чтобы победить Россию, странам НАТО нужно наладить обмен информацией

У США с союзниками есть ряд двусторонних и многосторонних договоров об обмене информацией, но обычно этот процесс идёт очень медленно, пишет Military Times. Специалисты отмечают, что в случае конфликта с Россией такой обмен будет иметь ключевое значение, а значит, его нужно наладить заранее.

Как говорится в новом докладе корпорации RAND, США должны активнее распространять разведданные среди членов НАТО, чтобы ослабить влияние Москвы и способствовать объединению альянса в случае нападения России на кого-то из союзников. Крайне важно делиться информацией на ранних стадиях конфликта, когда старания Москвы по сокрытию своих действий могут повлиять на восприятие угрозы странами НАТО, пишет Military Times.

Хотя у союзников есть многосторонние и двусторонние соглашения по обмену развединформацией, этого недостаточно, считают эксперты. По их словам, необходимо предпринять меры, чтобы можно было данные быстро исследовать и распространять. Для этого потребуются дополнительные ресурсы, предупреждают авторы доклада. При этом скорость будет иметь решающую роль, а специалистам обычно нужно время, чтобы написать адаптированный доклад, где не упоминались бы источники и методы сбора информации.

При этом также потребуются и дополнительные финансы, например, на подразделения по разведке и безопасности, а также на правительственные СМИ вроде «Радио Свобода»*.

Но и этого может быть недостаточно, предупредили эксперты. Так, дополнительно они предлагали изменить Стратегическую концепцию НАТО, которая в последний раз менялась в 2010 году. Также членам альянса стоит отдельно обсудить угрозы безопасности, которые исходят от России. Такое обсуждение может вскрыть разногласия между союзниками, но при этом может также способствовать единству.

Помимо всего прочего, США должны заявить о важности альянса и показать свою «непреклонную приверженность» принципу коллективной обороны и потребовать того же от остальных.

В докладе авторы также назвали ряд факторов, которые могут оказать влияние на то, как союзники будут отвечать на атаку со стороны России. Среди них оппозиция, которая может противодействовать властям. Между тем, страны, которые видят в России угрозу, и те, что больше всего верят в НАТО, в большей степени способны дать военный ответ на нападение России, пишет Military Times.