Times: США предложили союзникам раскошелиться, чтобы Трампу хватило денег на стену

Администрация Трампа требует, чтобы Великобритания и другие партнёры по НАТО «разделили бремя» и выделили деньги на военные проекты США в Европе. Освободившиеся в результате средства Пентагон планирует пустить на строительство стены на американо-мексиканской границе, пишет The Times.

Администрация Трампа требует, чтобы Великобритания и другие партнёры по НАТО раскошелились на американские военные проекты в Европе, которые рискуют остаться без финансирования. Освободившиеся в результате средства должны пойти на строительство стены на границе США с Мексикой, пишет The Times.

Под сокращение подпадут восемь программ, в которых участвуют Королевские ВВС. Речь идёт об авиабазах «Краутон», «Фэрфорд» и «Менвит Хилл». Затраты на проекты в Соединённом Королевстве — от обновления школ до учреждения разведывательных и оперативных служб — Пентагон оценил в $250 млн.

Ведомство планирует забрать деньги у 127 военных проектов, расположенных на территории самих США и за границей, чтобы предоставить Трампу $3,6 млрд для строительства пограничной стены, призванной сдержать поток нелегальных мигрантов. Около половины этой суммы будет получена в результате перенаправления средств на зарубежные программы, поясняет издание.

Затеянное властями США перераспределение финансовых потоков создаёт дополнительное давление на Британию, которая стремится определиться со своим место в НАТО после брексита, считает The Times.

Глава Пентагона Марк Эспер объяснил, что сокращение расходов на зарубежные проекты — это попытка американского правительства улучшить распределения нагрузки среди членов Североатлантического альянса.

«Часть нашего послания звучит так: «Послушайте, если вы действительно обеспокоены, то, возможно, вам стоит подумать, как покрыть расходы на эти проекты за нас». Потому что во многих случаях это приводит к созданию инфраструктуры в их (союзников по НАТО. — ИноТВ) странах. Ещё одна часть послания касается необходимости разделять бремя: «Возможно, вам стоит расплатиться по этому счёту», — заявил Эспер, выступая перед журналистами в Лондоне.

Дональд Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за то, что они тратят на оборону «недостаточно». Президент обвинял союзников в том, что они живут без забот за американский счёт, напоминает The Times.