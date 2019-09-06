Guardian: США требуют от Лондона забрать из Сирии британских боевиков ИГ

США настаивают на том, чтобы Британия и другие европейские страны репатриировали пойманных в Сирии иностранных боевиков ИГ, пишет The Guardian. Эта тема, как отмечает издание, уже стала «кровоточащей раной» в отношениях между Америкой и Европой, поскольку последняя не хочет принимать обратно своих граждан.
Министерство обороны США настаивает на том, чтобы Великобритания вернула на родину британцев, которые входили в состав «Исламского государства»*, пишет The Guardian.
Британия и другие европейские государства отказываются репатриировать боевиков ИГ и судить их в родной стране, тем самым они создают риски для региональной безопасности, считают в Пентагоне.
Глава оборонного ведомства США Марк Эспер заявил, что на северо-востоке Сирии в заключении находятся около 2 тыс. иностранных боевиков. При этом, по его словам, держать этих людей во временных тюрьмах под контролем Сирийских демократических сил — это риск для хрупкой безопасности региона.
«Это неприемлемая ситуация, — заявил Эспер. — Сколько это может продолжаться? Наша точка зрения такова: они должны быть репатриированы и в их отношении должны быть предприняты надлежащие действия. В противном случае, это риск для региона».
По некоторым оценкам, в Сирии всё ещё находится около 250—300 боевиков, приехавших из Великобритании. Однако Лондон демонстрирует всё меньше готовности принимать этих людей обратно и проводить над ними суд. Несколько человек уже были лишены британского гражданства. Например, Джэк Леттс, который воспитывался в британо-канадской семье в Оксфордшире. Пять лет назад он покинул свой дом, чтобы присоединиться к ИГ, но затем его взяли в плен, и вот уже два года он находится под стражей.
Тема иностранных боевиков ИГ — кровоточащая рана в отношениях между США, Британией и европейскими странами. В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп даже пригрозил отпустить боевиков «Исламского государство» туда, «откуда они родом».
«А именно в Германию, Францию и прочие страны», — приводит The Guardian слова Трампа.
Соединённые Штаты также выражают опасения, что условия, в которых содержатся сейчас боевики, могут их ещё больше радикализировать.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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