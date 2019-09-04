Французский евродепутат после поездки в Сирию: Дамаск безопасней Парижа!

Французский депутат из Европейского парламента Виржини Жорон съездила в Сирию и осталась под большим впечатлением. Ей показалось, что в Дамаске безопасней, чем в Париже, но журналист Huffington Post с ней не согласен и настаивает на обратном.

Французский политик Виржини Жорон, которая заседает в Европарламенте, вернулась из своей поездки в Сирию, по итогам которой она сделала вывод: в Париже опасней, чем в Дамаске, пишет франкоязычное издание Huffington Post. Она путешествовала в группе политиков партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен.



Автор статьи отмечает, что во время поездки политики могли рекламировать режим Асада, замалчивая количество погибших в Сирии. Вместо этого они выдвигали на передний план борьбу против джихадистов и мир, гарантом которого и выступает Асад.



Так что, вернувшись во Францию, Виржини Жорон продолжила «эту операцию по реабилитации». Когда она вышла из самолёта в парижском аэропорту, её настигло объявление об эвакуации в связи с подозрением о заложенной бомбе. Она написала об этом в Twitter, отметив, что в Париже «опасней, чем в Дамаске».



Автор статьи спешит заверить, что это не так. Он отмечает: на сайте Министерства иностранных дел Франции написано, что там не советуют ездить в Дамаск из-за «повышенного риска». В Париж же, наоборот, в 2019 году приехало не меньше 40 млн туристов.



И в рейтинге самых безопасных городов мира Дамаска нет, отмечает автор статьи, тогда как Париж — на 23 месте. К слову, Москва, куда тоже любят ездить представители Национального объединения, ниже Парижа на 14 строчек.



Несмотря на все эти доводы, Виржини Жорон рассказывает, как в 2 часа ночи гуляла по старому Дамаску и за всю поездку ни разу не почувствовала себя в опасности. Она признаёт, что на лице Дамаска по-прежнему видны «рубцы войны», но её неприятно поразила обстановка в Париже. Она поясняет, что опубликовала такую запись в Twitter, потому что почувствовала кардинальное расхождение между тем, что видела, и тем, что ей говорили о Сирии, приводит её слова Huffington Post.