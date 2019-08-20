Guardian: сирийские правительственные войска захватили ключевой город провинции Идлиб
Сирийские правительственные войска заняли город Хан-Шейхун, что может стать решающим моментом в битве за провинцию Идлиб, сообщает The Guardian.
Сирийские правительственные войска заняли город Хан-Шейхун, что может стать решающим моментом в битве за провинцию Идлиб, сообщает The Guardian.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк с юмором отреагировал на информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.
Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер высказался по поводу развёртывания крылатых ракет наземного базирования в неядерном оснащении, которые были запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, назначит послом США в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.
Нынешний мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему он желает вновь баллотироваться на пост главы столицы Украины.
Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.
США призывают ограничить заход иранских танкеров с нефтью в порты зарубежных стран, а также ограничить их проход по территориальным водам других государств.
Россиянин Александр Егоров занял третье место в заплыве на 400 м кролем на чемпионате мира среди юниоров в венгерском Будапеште.
Посольство России в Греции подтвердило гибель двух россиян при падении вертолёта около греческого острова Порос.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возрастающей роли Арктики в условиях изменения климата.
Защитник Данил Круговой, который должен в ближайшее время перейти из «Уфы» в «Зенит», будет арендован уфимским клубом до конца сезона.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра о том, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
Глава Минпромторга Денис Мантуров провёл встречу с президентом Всемирной ассоциации шеф-поваров Томасом Гуглером.
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не борется за сохранение своего поста, а заинтересован только в возможности реализовать проекты в интересах города.
В сети появился документ, который подтверждает факт того, что «Рубин» заплатил «Оренбургу» за трансфер полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Троих российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна после нападения на грузовое судно Marmalaita, вероятно, доставили в Нигерию. Об этом заявили в посольстве России в Яунде.
В Иране суд приступил к рассмотрению дела британского танкера Stena Impero, задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) 19 июля в Ормузском проливе из-за нарушения международных правил судоходства.
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес своего партнёра по команде хавбека Поля Погба в социальных сетях.
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
В Московской области проверили 300 школьных автобусов в преддверии нового учебного года, сообщает телеканал «360».
В губернаторской премии «Наше Подмосковье» в 2019 году принимают участие 22,7 тыс. проектов, сообщает телеканал «360».
Заявление о регистрации прав собственности теперь можно подать в электронном виде во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области, сообщает телеканал «360».
В Санкт-Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты — Открытого кубка СПбГУ, сообщает «ПолитЭксперт».
В Омске выделили 168,6 млн рублей из бюджетов разного уровня на подготовку школ и детсадов к новому учебному году, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Столичные школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы почти 300 тыс. раз в январе — июне 2019 года. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Фестиваль «Цветочный джем» подготовил специальную программу ко Дню государственного флага России, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Приморский край примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа. Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Трое россиян примут участие в престижной многодневной велогонке «Вуэльта», которая стартует 24 августа в испанском Аликанте.
В январе — июле 2019 года в Башкирии собрали 227,2 млрд рублей налогов и других обязательных платежей, сообщает Mkset.ru.
Министерство курортов и туризма Крыма совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработали шесть горных автомаршрутов на территории Алуштинского и Бахчисарайского районов. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минкурортов.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что без модернизации первичного звена здравоохранения число инфарктов и инсультов не уменьшится.
Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что организация намерена направить своих сотрудников в Аргентину.
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешёл из бременского «Вердера» в тульский футбольный клуб «Арсенал».
В Карелии началась подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ, сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
На платформе «Добродел» запустили мобильное приложение «Подмосковные стройки», сообщает телеканал «360».
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать.
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку. Об этом RT заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что киевские власти желают сделать СМИ на Украине «ручными».
Глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира.
Полузащитник французского «Ренна» Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов европейских футбольных топ-клубов.
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара по протоколу не должна была принимать активного участия в приветственной встрече с караваем в аэропорту Киева, поэтому ей не объяснили правил церемонии, заявил представитель израильской делегации Зеэв Элькин.
Первомайский районный суд Бишкека признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным.
Спасатели предупредили о жаре в южной части Волгоградской области. Такая погода ожидается с 20 по 23 августа.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.
«112 Украина» прокомментировал сообщения украинских СМИ о возбуждении СБУ уголовного дела в отношении телеканала с целью ареста его имущества и передачи другому владельцу.
Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков заявил, что суда, затонувшие в русле Волги, начнут поднимать с 2023 года. Об этом сообщает «Реальное время».
Полицейский спас тонущего мальчика в Карачаево-Черкесии, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального МВД.
На ВДНХ намерены отреставрировать павильон «Лесная промышленность», сообщает «Вечерняя Москва».
В Омской области завели уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребёнка в Иртыше, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Московском метрополитене выпустили транспортную карту «Тройка» в честь 50-летия Чебурашки.