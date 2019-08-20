Guardian: сирийские правительственные войска захватили ключевой город провинции Идлиб

Взятие города Хан-Шейхун сирийскими правительственными войсками может стать решающим моментом в битве за провинцию Идлиб, пишет The Guardian. Издание отмечает, что Хан-Шейхун является основным транспортным узлом провинции, представляющей из себя последний бастион противников Башара Асада.

Сирийские правительственные войска заняли город Хан-Шейхун, что может стать решающим моментом в битве за провинцию Идлиб, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, Хан-Шейхун был главной целью кампании, начавшейся ещё в апреле: до недавнего времени у неё не было серьёзного прогресса, несмотря на поддержку российских ВКС. Оборону города возглавляли связанные с «Аль-Каидой»* экстремистские группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»**. Они покинули свои позиции и отошли на территории южнее Хан-Шейхуна. Ключевая роль этого города заключается в том, что он является основным транспортным узлом провинции, связывающим город Идлиб с городом Хама. Ранее население Хан-Шейхуна составляло 1 млн человек, однако большинство из них уже покинуло город.

The Guardian пишет, что Идлиб остаётся последним бастионом противников Башара Асада. В этой северо-восточной провинции собралось множество беженцев со всех уголков страны, с тех пор как проправительственные силы с поддержкой России и Ирана отвоевали утерянные в начале конфликта территории. Поэтому захват Идлиба стал основной целью Башара Асада и его союзников.

Между тем, о недопустимости военного захвата Идлиба высказалась Турция, поскольку в таком случае десятки тысяч беженцев направятся к турецкой границе.