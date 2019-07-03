Telepolis: удар США по Идлибу уничтожил соперников «Джабхат ан-Нусры»

Целями недавнего удара США по тренировочному лагерю террористов в Идлибе стали лидеры «Аль-Каиды», находившиеся в оппозиции главе «Джабхат ан-Нусры», сообщает Telepolis. Они поддерживали расширение действий организации за пределы Сирии, а также выступали против сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что США уже давно сдержанно ведут себя по отношению к боевикам «Ан-Нусры»: это, в частности, стало причиной споров между США и Россией в ходе боёв за Алеппо.

В минувшее воскресенье силы США нанесли удар по Идлибу. При этом воздушное пространство в регионе контролируется Россией, сообщает Telepolis. Москва отрицает, что действия американской стороны стали следствием договорённостей, достигнутых между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20.

По крайней мере, следует исходить из того, что США предупредили российскую сторону о готовящемся ударе и не получили возражений, отмечает издание. Согласно заявлению американского командования, целью удара был тренировочный лагерь террористов «Аль-Каиды»*, которые планировали проводить атаки за пределами Сирии. Эксперты считают, что это стало одной из причин, обеспечивших возможность американского удара в контролируемом Россией воздушном пространстве. Второй причиной стало то, что среди целей был один из лидеров «Аль-Каиды».

Как отмечает Telepolis, в заявлении американского командования говорится о том, что «северо-запад Сирии остаётся убежищем, в котором лидеры «Аль-Каиды» проводят активную террористическую деятельность и планируют атаки за пределами региона, в том числе на страны Запада». Таким образом, аргументация американской стороны практически не отличается от аргументов сирийского правительства, которое обосновывает свои военные операции в регионе борьбой против подразделения «Аль-Каиды» — «Джабхат ан-Нусры»**.

При этом изданием подчёркивается тот факт, что в результате американского удара были уничтожены боевики, находившиеся в оппозиции лидеру «Джабхат ан-Нусры». Они выступали за расширение действий организации за пределы Сирии, а также были настроены против сотрудничества с Турцией, представляя собой старую гвардию «Аль-Каиды». Нынешнее руководство «Джабхат ан-Нусры» сейчас активно пытается откреститься от «Аль-Каиды», отмечает Telepolis: они позиционируют себя в качестве «сирийских революционеров», сражающихся против сил Башара Асада и не имеющих никакого отношения к террору «Аль-Каиды».

Сдержанность США по отношению к «Джабхат ан-Нусре» проявлялась и раньше — например, когда Москва и Вашингтон спорили по поводу отношений американских сил с боевиками «Ан-Нусры» в Алеппо. Примечательно было и то, что лидер «Ан-Нусры» аль-Голани мог спокойно делать публичные выступления в Идлибе.

Таким образом, истинный посыл удара американских сил остаётся под вопросом, резюмирует издание, поскольку операция носила необычный характер. Также неясно, кому был адресован такой посыл.