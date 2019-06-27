Spiegel: США давят на Германию, рассчитывая, что бундесвер останется в Сирии

Вашингтон уже давно начал закулисное давление на Германию, пытаясь добиться продления миссии бундесвера в Сирии, пишет Der Spiegel. Более того, американская сторона подняла вопрос о том, что ФРГ может дополнительно отправить в Сирию свои сухопутные войска, вдобавок к уже присутствующим там самолётам-разведчикам. Таким образом, немецкое правительство оказалось в неудобном положении, поскольку обсуждение такого вопроса рискует вызвать разлад в правящей коалиции.

Одной из тем проходящей в Брюсселе встречи стран — членов НАТО стало участие немецких ВВС в операции сил международной коалиции в Сирии, сообщает Der Spiegel. Отмечается, что США требуют от Германии быстрого решения по поводу того, останутся ли в Сирии немецкие самолёты-разведчики «Торнадо».

Согласно информации издания, американское правительство также озвучило предложение о том, что бундесвер может укрепить силы международной коалиции не только самолётами, но и сухопутными войсками, которые помогут стабилизировать обстановку в Сирии и Ираке. Эти требования были подтверждены заявлениями посольства США в Германии: «Мы будем рады услышать решение немецкого правительства по поводу операции в Сирии и вклада со стороны ФРГ. Мы отправили конкретные запросы и с нетерпением ждём реакции Германии».

Запросы США в адрес немецкого правительства пришлись на неподходящее время, отмечает Der Spiegel: немецкая партия СДПГ настаивает на том, чтобы вывести немецкие самолёты из Сирии, аргументируя это практически полной победой над «Исламским государством»*. Мандат бундестага на операцию немецких ВВС в Сирии истекает в октябре.

Несмотря на это, США настроены непременно удержать ФРГ в составе коалиции. Как пишет издание, Вашингтон уже давно начал закулисное давление, пытаясь посодействовать продлению миссии бундесвера в Сирии: американские стратеги хотят создать для курдов что-то наподобие защитной зоны, а для этого важна разведка с воздуха.

Что касается сухопутных сил, то такое требование появилось впервые, пишет Der Spiegel. Впрочем, в письме от бывшего министра обороны США Патрика Шэнахэна немецкому министру обороны Урсуле фон дер Ляйен подчёркивалось, что речь идёт не о боевых операциях, а о мерах наподобие ликвидации замаскированных взрывных устройств.

Требования американской стороны поставили немецкое правительство в неудобное положение: с одной стороны, министр иностранных дел Хайко Маас и министр обороны Урсула фон дер Ляйен поддерживают продление операции бундесвера, однако при этом они понимают, что обсуждение этого вопроса может вызвать разлад в правящей коалиции. Поэтому было решено отложить дебаты по этому поводу — теперь они пройдут после завершения летних парламентских каникул.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.