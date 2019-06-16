FAZ: Германия увеличивает свой военный бюджет

В следующем году военный бюджет ФРГ будет увеличен на €2 млрд, сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам Ангелы Меркель, такой шаг позволит армии выполнять новые задачи и получить современное снаряжение. Впрочем, военные расходы Германии по-прежнему далеки от уровня в 2% от ВВП, что может породить трения Берлина с Вашингтоном, отмечает издание.

Ангела Меркель признала, что в прошлом на нужды немецкой армии выделялось недостаточно средств, пишет Frankfurter Allgemeine. «Были годы, когда бундесвер был недостаточно обеспечен. Поэтому позитивным является тот факт, что мы уже несколько лет подряд увеличиваем военный бюджет и продолжим наращивать его и в следующем году», — отметила Меркель.

Как сообщает издание, в 2020 году планируется увеличить военный бюджет Германии ещё на €2 млрд по сравнению с 2019 годом. При этом его объём всё равно не достигнет уровня, изначально запрошенного министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Меркель, дополнительные средства позволят бундесверу выполнять новые задачи, а также обеспечат армию современным снаряжением.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что Германия, как и прочие страны-члены НАТО, обязалась до 2024 года приблизить свои военные расходы к уровню в 2% от ВВП. Однако, в 2020 году военные расходы составят лишь 1,37% от немецкого ВВП, а к 2023 году их доля в экономике и вовсе снизится до 1,25%. Подобное развитие событий может породить конфликты, в первую очередь, с США, отмечает издание.