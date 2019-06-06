Der Spiegel: Меркель призвали помешать разрыву отношений между Россией и НАТО

Немецкие учёные, занимающиеся вопросами мира, призвали правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель приложить все усилия, чтобы не допустить новой гонки вооружений, сообщает Der Spiegel. Кроме того, они потребовали от Берлина усилить контроль над экспортом оружия и помешать разрыву отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом, отмечает издание.
Угроза ядерной катастрофы существенно выросла. Именно поэтому немецкие учёные, занимающиеся вопросами мира, призвали правительство Германии приложить все усилия, чтобы не допустить новой гонки вооружений, сообщает Der Spiegel.
«Договорённости о разоружении между ядерными сверхдержавами, к которым пришли после окончания холодной войны, заблокированы, и намечается новая гонка вооружений. Существующие договоры о контроле над вооружениями расторгаются или в скором времени перестанут действовать. Существует угроза, что в мире вспыхнут региональные ядерные кризисы», — говорится в документе, адресованном немецкому правительству.
В своём обращении учёные также советуют правительству ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель заключить новые стратегические союзы, которые бы выступали за проведение политики мира, отмечает немецкое издание.
Кроме того, исследователи вопросов мира потребовали от правительства Германии усилить контроль над экспортом оружия и помешать разрыву отношений между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.
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