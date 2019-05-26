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Bild: заграничные операции плохо сказываются на здоровье и психике немецких военных

Материал представлен в пересказе ИноТВ
800 немецких военных сейчас находятся в непригодном для службы состоянии из-за участия в заграничных операциях бундесвера, пишет Bild. Кроме того, за последний год 279 немецких солдат вернулись из заграничных операций с психическими заболеваниями, сообщает издание.
Bild: заграничные операции плохо сказываются на здоровье и психике немецких военных
Reuters

Операции немецкой армии в Афганистане, Мали и других странах оказывают негативное влияние на здоровье служащих бундесвера, пишет Bild. По информации издания, на данный момент, из-за участия в заграничных операциях 800 немецких военных находятся в непригодном для несения службы состояния.

Как сообщает Bild, сейчас эти военнослужащие проходят программу медицинского восстановления. Согласно заявлениям министерства обороны ФРГ, после прохождения программы они смогут возобновить службу в армии.
 
Кроме того, издание информирует, что за прошедший год 279 немецких солдат вернулось из заграничных операций с психическими заболеваниями. 
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источник
Bild Германия Европа
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