Das Erste: разногласия по Сирии не испортили дружелюбного настроя на встрече Путина и Эрдогана

Короткий визит Реджепа Эрдогана в Москву прошёл в дружелюбной обстановке, несмотря на то, что в сирийском вопросе Россия и Турция находятся по разные стороны баррикад, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Путин и Эрдоган выразили взаимное понимание, а также обсудили совместные меры в провинции Идлиб.

Рост напряжения в Сирии стал причиной того, что короткий визит Реджепа Эрдогана в Москву был спланирован всего за несколько дней. Турецкий президент приехал во главе большой делегации: Владимир Путин принял его на авиационной выставке, проходящей на окраине Москвы. Перед тем как обсудить положение дел в Сирии, гостю полагалось подивиться на новейшую военную технику.

К примеру, на истребитель Су-57, который Россия испытывает, в том числе, и в Сирии. Москва

надеется поставлять Анкаре свои боевые самолёты: недавно Турция, будучи членом НАТО, закупила российские системы ПВО, чем вызвала сильное недовольство США.

Впрочем, демонстративно дружелюбная атмосфера не способна скрыть тот факт, что в сирийском вопросе Россия и Турция находятся по разные стороны баррикад. Недавно турецкие солдаты были обстреляны сирийскими силами, союзными с Россией. Эродган намерен просить поддержки Путина и в этом вопросе.

На пресс-конференции обе стороны ещё раз обменялись обвинениями в нарушении договора о прекращении огня. В то же время было продемонстрировано взаимопонимание: Эрдоган не раз назвал Путина своим «дорогим другом», Путин говорил о том, что понимает беспокойство Турции за своих солдат. Стороны обсудили совместные меры в Идлибе, однако их конкретное содержание пока неизвестно.

Дата выхода в эфир: 27.08.2019