T-Online недоумевает: Россия едва не воюет с Турцией в Сирии, но поставляет ей оружие

Парадоксально, но Россия и Турция едва ли не воюют друг с другом в Сирии — и в то же время планируют заключить новую сделку по купле-продаже вооружений, удивляется автор немецкого новостного портала T-Online. Намерение Анкары приобрести у России суперсовременные истребители — очередная провокация для НАТО и удар по репутации альянса и Дональда Трампа на мировом рынке вооружений.

Это парадокс, пишет T-Online: в Сирии Турция и Россия едва ли не воюют друг с другом, но в то же время Эрдоган и Путин планируют новую сделку по оружию. Тем самым Анкара снова провоцирует НАТО, уверен автор статьи.

Посетители авиасалона в Жуковском немало удивились во вторник, увидев прогуливающихся по территории в солнечных очках российского президента Владимира Путина и его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин воспользовался визитом лидера Турции, чтобы лично продемонстрировать ему российскую военную технику. Прежде чем оба отправились дальше на вертолёте, Путин купил своему гостю мороженое.

Между тем, у того, что выглядит как «гротескная рекламная акция», есть серьёзная подоплёка, подчёркивает издание. Дело в том, что Турция хочет купить военные самолёты, а с тех пор как США исключили своего партнёра по НАТО из программы F-35, Анкара ищет для себя «план Б». Этим шансом хочет воспользоваться Владимир Путин, сообщается в статье. Речь идёт о миллиардной сделке, которая выставит в невыгодном свете, прежде всего, НАТО и американского президента Дональда Трампа в его представлении о себе как о «дельце», пишет немецкий портал.

На авиасалоне Путин и Эрдоган остановились перед российским многофункциональным истребителем Су-57, самым современным в мире. «Мы получим эти истребители?» — спросил Эрдоган после короткой презентации. «Вы можете их получить», — ответил Путин.

Ранее Россия представила экспортную версию боевого самолёта, напоминает издание. Турция и Россия сейчас ведут переговоры по поводу купли-продажи вооружений, продолжает T-Online. Анкара хочет приобрести в общей сложности 57 боевых самолётов Су-35 и Су-57Е. Если Путину снова удастся заключить сделку с Турцией, это будет неудачей для Трампа на международном рынке оружия. Последнее десятилетие Москва делала ставку на модернизацию собственной армии, рассчитывая также на дополнительную прибыль в сфере оборонного экспорта и экспорта вооружений. Танки, системы ПВО, истребители — Россия пытается производить более дешёвые современные системы вооружений, чем, к примеру, конкуренты в США.

Как сообщается в статье, для собственной армии Путин заказал 76 самолётов Су-57 на сумму €2,38. Если исходить из этих цифр, один российский военный самолёт с технологией «стелс» стоит около €31 млн — цена, которая сделает его крайне выгодным приобретением на рынке оружия. Для сравнения, американский F-35 стоит в три раза дороже.

В условиях экономического кризиса в Турции Эрдоган вполне готов к обсуждению подобного российского предложения. Однако тем самым турецкий президент не только создаёт рекламу для российских систем вооружений, но и бросает тень на НАТО. Американские власти рассматривают применение российских военных технологий в воздушном пространстве НАТО как опасность — в первую очередь, для новых американских F-35. Турция и сама должна была получить более сотни этих машин и участвовала в их строительстве. Однако после покупки Анкарой российских комплексов С-400 США исключили Турцию из программы по производству F-35, напоминает T-Online.

При заключении вызвавшей споры сделки по С-400 турецкий президент заявил, что предложение России оказалось лучше, чем полученное от США. Вашингтон хотел снабдить Турцию системами «Патриот», которые также использует немецкий бундесвер.

Анкара отдала предпочтение Москве, Вашингтон остался не у дел. Уже по этой причине Кремль снова надеется получить очередной прибыльный контракт, тем более что прецедент уже имеется. Сделку с Турцией, позволившую России проникнуть в сфере оборонных контрактов в зону НАТО, Москва отмечала как большой успех, сообщается в статье.

Из-за этой же сделки пострадали отношения между США и Турцией, что привело к падению турецкой лиры. В июле американский президент Дональд Трамп заявил, что Турция теперь не сможет купить у США истребители-бомбардировщики F-35. Это известие не особенно обрадовало концерн Lockheed Martin, занимающийся их производством, отмечает издание.

В последние месяцы администрация Трапа то и дело грозила ввести санкции. Официальный представитель Госдепартамента заявила, что Трамп и госсекретарь Майк Помпео ещё рассматривают разные варианты. Санкции находятся в работе, и американское правительство выступит с официальным заявлением, как только закончит с оценкой ситуации.

Эти разногласия в НАТО тоже способствовали сближению Эрдогана и Путина, пишет немецкий новостной портал. При этом российско-турецкие отношения на данный момент тоже нельзя назвать гармоничными. Конфликтная ситуация между обеими странами связана, в первую очередь, с происходящим на севере Сирии и продвижением сирийской правительственной армии в области, в которых располагаются наблюдательные посты Турции. Россия покровительствует Сирии. Турция, напротив, поддерживает в гражданской войне мятежников, пишет немецкий портал.

Однако в оружейном бизнесе этот конфликт уходит на второй план, потому что Москва и Анкара предчувствуют хорошую сделку и по боевым самолётам. В свете перспективы на миллиардную сделку мороженое, разумеется, досталось Эрдогану за счёт заведения, заключает T-Online.