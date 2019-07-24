National Interest Оригинал

National Interest: российский Су-57 может вылететь в сторону Индии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ВВС Индии проявили «осторожный» интерес к российским Су-57 — командующий ВВС страны заявил о том, что Дели могут принять решение о закупке истребителей, когда изучат его характеристики после его поступления в российские войска, пишет The National Interest. По мнению обозревателя издания, несмотря на то что российско-индийская программа совместного производства Су-57 провалилась, подобная риторика со стороны высших армейских чинов позволяет предположить, что Индия всё же приобретёт истребитель, даже если он будет чисто «импортным продуктом».
National Interest: российский Су-57 может вылететь в сторону Индии
Reuters

На фоне шагов Москвы, которая готовится налаживать производство истребителей пятого поколения Су-57 в гораздо больших масштабах, чем планировалось ранее, ВВС Индии начали «осторожно подавать знаки» о своей заинтересованности этой машиной, сообщает The National Interest. Командующий индийскими военно-воздушными силами Бирендер Сингх Даноа в интервью российским СМИ заявил, что, хотя индийская сторона ещё не приняла решения о приобретении Су-57, она ещё может это сделать после того, как он поступит в российские войска и его покажут в деле, говорится в материале издания.

Как напоминает обозреватель NI, Дели в 2018 году отказался от российско-индийской программы по производству экспортной версии Су-57, и российский ВПК с тех пор уже несколько раз пытался вновь разбудить у индийцев интерес к этому многоцелевому истребителю. Заявления Даноа, какими бы «равнодушными и осторожными» они ни были, всё же стали наиболее ясным подтверждением от официальных лиц страны того, что Индия так и не исключила возможность закупки российских самолётов, убеждён журналист.
 
Освещая отказ Индии от российских истребителей, журналисты главным образом рассказывали о двух главных технических причинах, заставивших Дели выйти из совместной программы — недовольство индийских ВВС в связи с недостаточной, по их мнению, малозаметностью Су-57 и их озабоченностью по поводу готовности предназначенных для модели двигателей «Изделие 30», отмечает автор материала. Как подчёркивает он, ни одна из этих проблем решена не была: первая — поскольку позиция индийцев противоречит принципам проектирования разработчиков машины, которые постарались уравновесить малозаметность самолёта с его лучшей в классе маневренностью; что же касается второго вопроса, точная дата готовности «Изделия 30» по-прежнему неизвестна, но двигатель точно до сих пор не прошёл государственные испытания, а первые 12 Су-57, которые будут поставлены российским ВКС в этом году, будут оборудованы более слабыми АЛ-41Ф1.
 
Между тем, одним из менее очевидных факторов, повлиявших на решение Индии, стали обстоятельства политического рода: Дели рассматривали партнёрство с Россией в духе собственной программы Made in India и стремились добиться от Москвы полной передачи технологий и налаживания производственного процесса, а также предоставления ему лицензионных прав, однако Кремль давать Индии такую серьёзную роль был не готов, говорится в статье.
 
Хотя возобновления российско-индийской программы производства самолётов ждать не приходится, это может даже «сыграть России на руку», полагает обозреватель NI. Если Су-57, предлагаемый сейчас Индии, будет уже не совместным проектом, а импортным продуктом, самолётам больше не придётся по своим ТТХ удовлетворять строгим требованиям, предъявляемым в рамках упомянутой программы и в итоге заставившим Дели отказаться от участия в производстве, подчёркивает он.
 
Заявления командующего ВВС, разумеется, отнюдь не гарантируют, что индийцы, изучив реальные характеристики Су-57 в ближайшие годы, сделают выбор именно в его пользу, однако позволяют предположить, что Дели начинает рассматривать самолёт в другом, «более импортном» ракурсе, констатирует автор. Такое впечатление возникает, в частности, от того, что Москва и Дели в последнее время успешно сотрудничают в военной сфере; в частности, в 2018 году они заключили соглашение о поставке Индии пяти российских комплексов ПВО С-400 и четырёх фрегатов общей стоимостью $5,43 млрд, а в 2019-м — развернули совместное производство новых автоматов АК-203.
 
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National Interest США Северная Америка
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