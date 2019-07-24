National Interest: российский Су-57 может вылететь в сторону Индии

ВВС Индии проявили «осторожный» интерес к российским Су-57 — командующий ВВС страны заявил о том, что Дели могут принять решение о закупке истребителей, когда изучат его характеристики после его поступления в российские войска, пишет The National Interest. По мнению обозревателя издания, несмотря на то что российско-индийская программа совместного производства Су-57 провалилась, подобная риторика со стороны высших армейских чинов позволяет предположить, что Индия всё же приобретёт истребитель, даже если он будет чисто «импортным продуктом».

На фоне шагов Москвы, которая готовится налаживать производство истребителей пятого поколения Су-57 в гораздо больших масштабах, чем планировалось ранее, ВВС Индии начали «осторожно подавать знаки» о своей заинтересованности этой машиной, сообщает The National Interest. Командующий индийскими военно-воздушными силами Бирендер Сингх Даноа в интервью российским СМИ заявил, что, хотя индийская сторона ещё не приняла решения о приобретении Су-57, она ещё может это сделать после того, как он поступит в российские войска и его покажут в деле, говорится в материале издания.

Как напоминает обозреватель NI, Дели в 2018 году отказался от российско-индийской программы по производству экспортной версии Су-57, и российский ВПК с тех пор уже несколько раз пытался вновь разбудить у индийцев интерес к этому многоцелевому истребителю. Заявления Даноа, какими бы «равнодушными и осторожными» они ни были, всё же стали наиболее ясным подтверждением от официальных лиц страны того, что Индия так и не исключила возможность закупки российских самолётов, убеждён журналист.

Освещая отказ Индии от российских истребителей, журналисты главным образом рассказывали о двух главных технических причинах, заставивших Дели выйти из совместной программы — недовольство индийских ВВС в связи с недостаточной, по их мнению, малозаметностью Су-57 и их озабоченностью по поводу готовности предназначенных для модели двигателей «Изделие 30», отмечает автор материала. Как подчёркивает он, ни одна из этих проблем решена не была: первая — поскольку позиция индийцев противоречит принципам проектирования разработчиков машины, которые постарались уравновесить малозаметность самолёта с его лучшей в классе маневренностью; что же касается второго вопроса, точная дата готовности «Изделия 30» по-прежнему неизвестна, но двигатель точно до сих пор не прошёл государственные испытания, а первые 12 Су-57, которые будут поставлены российским ВКС в этом году, будут оборудованы более слабыми АЛ-41Ф1.

Между тем, одним из менее очевидных факторов, повлиявших на решение Индии, стали обстоятельства политического рода: Дели рассматривали партнёрство с Россией в духе собственной программы Made in India и стремились добиться от Москвы полной передачи технологий и налаживания производственного процесса, а также предоставления ему лицензионных прав, однако Кремль давать Индии такую серьёзную роль был не готов, говорится в статье.

Хотя возобновления российско-индийской программы производства самолётов ждать не приходится, это может даже «сыграть России на руку», полагает обозреватель NI. Если Су-57, предлагаемый сейчас Индии, будет уже не совместным проектом, а импортным продуктом, самолётам больше не придётся по своим ТТХ удовлетворять строгим требованиям, предъявляемым в рамках упомянутой программы и в итоге заставившим Дели отказаться от участия в производстве, подчёркивает он.

Заявления командующего ВВС, разумеется, отнюдь не гарантируют, что индийцы, изучив реальные характеристики Су-57 в ближайшие годы, сделают выбор именно в его пользу, однако позволяют предположить, что Дели начинает рассматривать самолёт в другом, «более импортном» ракурсе, констатирует автор. Такое впечатление возникает, в частности, от того, что Москва и Дели в последнее время успешно сотрудничают в военной сфере; в частности, в 2018 году они заключили соглашение о поставке Индии пяти российских комплексов ПВО С-400 и четырёх фрегатов общей стоимостью $5,43 млрд, а в 2019-м — развернули совместное производство новых автоматов АК-203.