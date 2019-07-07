Stern: новый российский «стелс» грозит стать суперпредложением на рынке оружия

Истребитель Су-57 стал первым разработанным в России самолётом «стелс», пишет Stern. Крупная партия Су-57 поступит в войска к 2028 году. Однако и на международном рынке интерес к российской модели значительный: ведь цена на «невидимку» обещает быть очень заманчивой, отмечает немецкое издание.

Российское правительство заключило с фирмой «Сухой» контракт на поставку 76 самолётов Су-57, пишет Stern со ссылкой на заявление главы российского Минпромторга Дениса Мантурова. Истребители должны поступить в войска в 2028 году: из них будет сформировано три эскадрильи.

Издание отмечает, что в 2028 году перспективный немецко-французский истребитель «стелс» будет ещё лишь на стадии разработки. Таким образом, в чрезвычайных ситуациях российским самолётам будут противостоять порядком устаревшие «Еврофайтеры», значительно уступающие им по техническим характеристикам.

Су-57 является первым в истории российского авиастроения самолётом «стелс», сообщает Stern. Эта технология не делает самолёт невидимым: просто он становится трудноразличимым для радаров. На данный момент абсолютным лидером в сфере «стелс» являются США, а их конкуренты, такие как Россия и Китай, постоянно разрабатывают средства, способные противостоять этой технологии.

Согласно информации издания, в 2019-м и 2020 году в российские войска поступят ещё два прототипа Су-57; после их испытаний начнётся серийное производство. Задержки в реализации проекта связаны с разработкой нового двигателя «Изделие-30» от научно-производственного объединения «Сатурн». Как пишет Stern, этот двигатель мощнее, чем предыдущие образцы и при этом потребляет меньше топлива.

Разработка истребителей пятого и шестого поколений является решающей, если Россия и дальше рассчитывает расширять экспорт своего оружия, считает Stern. Издание отмечает, что если указанная в российских СМИ цена на новый самолёт верна ($31 млн за один экземпляр), то Су-57 станет одним из самых выгодных предложений на рынке вооружений. Интерес к самолёту уже проявили Индия, Иран и Турция.