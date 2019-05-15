Шестёрка Су-57 в небе навела The Drive на мысли об «агрессивной политике» России

Перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео Владимир Путин отправился в Государственный лётно-испытательный центр имени Чкалова, где осмотрел новые образцы российской военной техники. В полёте самолёт российского президента сопровождали шесть истребителей Су-57. Это дало повод изданию The Drive написать, что у Кремля нет планов отказаться от «агрессивной» внешней политики и военной модернизации.

Прежде чем отправиться в Сочи на встречу с госсекретарём США Майком Помпео, Владимир Путин отправился на инспекцию различных войсковых подразделений. Как пишет The Drive, Путин вылетел в юго-западный регион страны на президентском самолёте Ил-96-300ПУ в сопровождении шести Су-57, что составляет примерно половину от общего количества этих современных истребителей.

Как продолжает автор статьи, Россия заявила, что откладывает серийное производство этого типа самолётов, но также ищет новых международных партнёров для запуска серийного производства. Кремль недавно сделал предложение Турции, которую могут исключить из программы совместного производства ударных истребителей Ф-35 из-за противодействия со стороны США и других союзников по НАТО планируемой покупке российских систем ПВО С-400. Хотя, конечно, Су-57 не является эквивалентом Ф-35, но если его функциональные возможности соответствуют заявленным, то это предполагает наличие ряда передовых возможностей.

После приземления в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова Путин также осмотрел комплекс современных систем вооружения, в том числе гиперзвуковую ракету «Кинжал-47М2» и её носитель — модифицированный самолет МиГ-31. Также сообщается, что российский президент осмотрел всё ещё находящийся в разработке беспилотник Сухой С-70 «Охотник-В», хотя Кремль не опубликовал никаких новых фотографий.

Кроме того, президент России также получил возможность ознакомиться с последними моделями истребителей семейства МиГ, в том числе МиГ-35 и Су-35. Также были представлены различные системы ПВО, в том числе новый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» средней дальности «земля — воздух», который начал серийное производство в марте 2019 года, и многократные итерации системы ПВО «Панцирь».

После этого Путин отправился в Сочи, чтобы встретиться с госсекретарём США Майком Помпео. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг идею, что визит президента России в Государственный лётно-испытательный центр имени Чкалова должен был послать сообщение Помпео перед их встречей. Однако, как заключает автор статьи, данный визит подчеркнул, что «у Кремля нет планов отказаться от агрессивной внешней политики и сопровождающих её усилий по военной модернизации, независимо от того, улучшатся или нет отношения США с Россией».