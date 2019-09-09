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NBC: российская военная авиация всё чаще напоминает о себе в Арктике

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во времена холодной войны советские самолёты летали вдоль берегов Норвегии сотни раз в год; теперь российская авиация возвращается к этой забытой практике, передаёт NBC News. Как отмечает телеканал, за каждым манёвром России пристально следят норвежские военные, ведь Арктика может стать полем нового геополитического противостояния.

Они летают там, где не летают американские истребители. Старенькие норвежские F-16 круглосуточно без выходных в 15-минутной боевой готовности за Северным полярным кругом. Для США и НАТО это передовая линия.

Каждый раз при обнаружении российских военных самолётов пилоты совершают взлёт по тревоге. NBC News выпала редкая возможность взглянуть на видеозаписи перехватов. В международном воздушном пространстве летает российская авиация, способная нести ядерное оружие.

У Норвегии есть граница с Россией длиной 120 миль. Однако Норвегия заявляет, что российская военная авиация летает вдоль всего её побережья. Во времена холодной войны таких вылетов было более 500 в год. После распада Советского Союза они практически прекратились. Теперь, по словам Норвегии, они начались снова.

КЕВИН ТИББЛЗ, корреспондент NBC News: Каково это — заходить в хвост одному из их самолётов?

ЛАРС ОМОДТ, заместитель начальника Оперативного штаба ВС Норвегии: Вылет — дело волнующее, особенно ночью.

Генерал-майор Ларс Омодт следит за русскими из глубин своего подземного командного центра.

ЛАРС ОМОДТ: Думаю, они стратегически сигнализируют о своём присутствии, а также о том, что это зона их стратегических интересов.

Арктика тает, и Россия наводняет регион военными и экономическими ресурсами, подавая сигнал о том, что «верхушка мира» может стать следующим полем большого стратегического противостояния с Западом.

Пилоты этих F-16 называют себя стражами Севера.

ЭРИК БРЕТТИНГЕН, подполковник Королевских ВВС Норвегии: В определённые дни бывало много вылетов по тревоге.

По словам министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, Россия возвращается к темпам времён холодной войны.

ИНЕ ЭРИКСЕН СЁРЕЙДЕ, министр иностранных дел Норвегии: Они проводят больше масштабных учений. Они также в какой-то мере отрабатывают атакующие манёвры. Многие из этих действий мы в последний раз видели в середине 1980-х.

Норвегия, важнейший союзник НАТО, первой увидела русских, а теперь замечает их всё чаще.

Кевин Тибблз, NBC News, Будё, Норвегия.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NBC США Северная Америка
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