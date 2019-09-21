Task and Purpose: в американской армии считают, что Китай опаснее России

Генерал американской армии Джеймс Макконивилл считает, что для США Китай представляет большую угрозу, нежели Россия, сообщает Task and Purpose. В связи с этим Маккеневилл предложил сконцентрировать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, оставив в Европе минимальный контингент для сдерживания России.
В последние годы Пентагон сосредотачивал своё внимание на угрозе со стороны России и Китая, пишет Task and Purpose. Армия США модернизировала свои вооружения, готовясь к любым возможным вызовам: частью модернизации стала концепция MDO, являющаяся главной военной доктриной США, закладывающей основные принципы ведения войны на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, против таких противников, как Россия и Китай.
Однако кандидат на должность главы генштаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконнвилл считает, что Китай является более опасной угрозой нежели Россия, пишет издание, ссылаясь на данные из внутренней переписки. Основываясь на этом предположении, Макконвилл предлагает сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, оставив в Европе «минимальный нынешний контингент для сдерживания России».
По мнению Макконвилла, Китай сменит Россию на посту главного соперника США в период с 2028 по 2035 годы. В связи с этим новейшие военные разработки должны поставляться индо-тихоокеанскому командованию ВС США.
«Встратегии национальной безопасности США чётко прописано, что сейчас в мире происходит конкуренция великих держав, особенно в азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе. Генерал Макконвилл намерен усовершенствовать военную доктрину армии, её снаряжение и функционирование, с целью поддержки стратегии национальной безопасности», — приводит Task and Purpose слова пресс-секретаря Макконвилла.
Издание подчёркивает, что предложения Макконвилла носят рекомендательный характер. Тем не менее, команда генерала отмечает, что для соблюдения требований концепции MDO армии необходимо как можно скорее принимать соответствующие решения.
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