Neue Zürcher Zeitung об учениях «Центр-2019»: сигнал Западу, который устраивает НАТО

Военными учениями «Центр-2019» Москва даёт понять НАТО, что преследует стратегические интересы на Юге и Востоке, пишет Neue Zürcher Zeitung. Впрочем, в отличие от манёвров «Запад-2017», которые провели на самом западе России и в Белоруссии, учения «Центр-2019» генералов и политиков западного альянса чрезмерно не встревожили, отмечает швейцарское издание.
Российская Федерация проводит масштабные военные учения совместно с ещё тремя ядерными державами — Китайской Народной Республикой, Индией и Пакистаном, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
В этот раз манёвры проходят между Арктикой и Центральной Азией. Тем самым Москва даёт понять Североатлантическому альянсу, что Россия преследует стратегические интересы на Юге и Востоке, убеждён автор статьи Маркус Акерет.
Согласно официальным данным, в учениях принимают участие 128 тыс. военнослужащих и более 20 тыс. единиц военной техники.
«К этим цифрам, однако, следует подходить осторожно. Да, этим манёврам не хватает демонстративного размаха учений «Восток-2018», которые проходили год назад на Дальнем Востоке России. И в отличие от манёвров «Запад-2017», которые провели два года назад на самом западе России и в Белоруссии, учения «Центр-2019» генералов и политиков НАТО чрезмерно не встревожили. Более умеренный показ крайне желателен, но умеренность эта не должна вводить вас в заблуждение: манёврами «Центр-2019» Москва преследует свои стратегические и геополитические интересы», — предупреждает журналист Neue Zürcher Zeitung.
Ведь и в каспийском регионе, где, в частности, также проходят учения, имеет место столкновение интересов Российской Федерации и Североатлантического альянса, уточняет автор статьи Маркус Акерет.
«Впрочем, то, что учения «Центр-2019» якобы должны продемонстрировать трансатлантическому военному блоку боевую мощь альянса России, Китая, Индии и Пакистана, бесспорно только в одном: цель любых масштабных манёвров — действительно демонстрация противнику своей собственной силы. Вот только конфликт, в котором эти ядерные державы совместно противостоят Западу, в ближайшем будущем точно не разразится», — успокаивает журналист швейцарского издания.
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