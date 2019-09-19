Independent: катастрофическое обострение — на Западе оценили количество жертв от ядерной войны между Россией и НАТО

В случае если обычный конфликт между НАТО и Россией перерастёт в ядерную войну, в первые часы противостояния с обеих сторон погибнет около 34 млн человек, пишет The Independent со ссылкой на исследование учёных Принстонского университета. По оценкам исследователей, всего в подобном конфликте, который начнётся с «предупредительных ядерных ударов» и превратит Европу в выжженную пустыню, погибнет, по крайней мере, 90 миллионов человек.

В случае если обычный конфликт между США и Россией зайдёт слишком далеко и перерастёт в ядерную войну, то в ней погибнут более 90 млн человек, пишет The Independent со ссылкой на новую модель, представленную западными исследователями.

По словам команды Принстонского университета, за последние два года подобный сценарий стал «ощутимо» вероятнее из-за того, что обе страны начали отказываться от контроля над вооружениями.

Симуляция, проведённая специалистами Принстонской программы по науке и мировой безопасности, показала, что в первые часы полномасштабной ядерной конфронтации погибнет 34 млн человек при 57 млн раненых. При этом расчёты не учитывают пострадавших от радиоактивных осадков и других пагубных последствий ядерной войны.

Всемирное опустошение будет также означать и превращение в пепел всей Европы. По мнению принстонских учёных, подобная катастрофа может произойти в результате обострения обычной войны между Россией и НАТО.

«В надежде остановить продвижение США и НАТО Россия наносит предупредительный ядерный удар со своей базы неподалёку от Калининграда. В ответ НАТО проводит одиночную тактическую ядерную воздушную атаку, — описывают возможный сценарий учёные. — После преодоления ядерного порога конфликт обостряется до тактической ядерной войны в Европе. Россия выпускает 300 ядерных боеголовок по базам и наступающим войскам НАТО, используя авиацию и ракеты малого радиуса действия. Альянс же отвечает ударом приблизительно 180 ядерных боеголовок воздушного базирования».

После этого обе стороны наносят сотни ударов по ядерным войскам противника. На карте российские красные стрелки, обозначающие ракеты и их носители поднимаются в воздух за несколько секунд до того, как американские синие значки уничтожают целые районы. Затем Россия поражает цели в США от одного побережья до другого.

На следующем этапе Вашингтон и Москва переведут огонь на крупные населённые пункты, выпуская по каждому городу до 10 ракет со своих оставшихся подлодок.

Принстонские исследователи отмечают, что это видео «основано на реальной конфигурации сил, списке целей и оценках потерь». Первый ядерный взрыв, судя по всему, произойдёт на территории Польши неподалёку от Вроцлава.

«Этот сценарий разработан на основе обычного конфликта между США/НАТО и Россией, в ходе которого Россия в соответствии со своей текущей доктриной наносит «деэскалирующий» ядерный удар», — отметил участник программы Зиа Миан.

Тем не менее научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Сэм Дудин сообщил The Independent, что подобный сценарий взаимно гарантированного уничтожения маловероятен, так как начиная с 50-х годов США всегда пытались избежать обычной войны с Россией. Москва также, по его словам, не пылает желанием воевать с НАТО.

«С оперативной точки зрения может показаться, что из Европы исчезла интегрированная система ПВО. Эти системы оказали бы большое влияние на эффективность авиационных ядерных ударов. Оценка потерь также, судя по всему, занижена», — заметил он.

«Более того, там не указаны некоторые вероятные цели. Учитывая, что Франция имеет статус ядерной державы, а британские подлодки с ядерным оружием базируются на Фаслейн в Шотландии, этот обзор, похоже, демонстрирует склонность американцев игнорировать союзников», — подытожил он.