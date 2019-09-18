CNBC о «Центре-2019»: тщательно срежиссированный военный спектакль и сигнал Западу

В этом году российские учения «Центр-2019» проводятся с особым масштабом — в них принимают участие Китай, Индия, Пакистан и другие страны. Хотя Москва и настаивает, что манёвры не направлены против кого бы то ни было, эксперты CNBC утверждают, что своим «тщательно срежиссированным военным спектаклем» Россия хочет показать Западу, что её не удалось изолировать.

Россия проводит масштабные военные учения вместе с Китаем, Индией и Пакистаном. Эксперты считают, что таким образом Москва хочет подать сигнал Западу, пишет CNBC.

Речь идёт о манёврах «Центр-2019». Как отмечает канал, они происходят ежегодно, но в этом году Россия выбрала более масштабный формат и пригласила сразу Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Индию и Пакистан.

По данным российского Минобороны, в учениях задействовано 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц вооружений, порядка 600 единиц авиатехники и 15 кораблей. В ходе манёвров свою боеготовность должны продемонстрировать вооружённые силы Центрального военного округа России, а также страна опробует свою военную мощь в Арктике. Как добавляет канал, первые этапы учений стартовали ещё в июне, а сейчас началась основная фаза.

Ранее в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что манёвры не направлены против других стран и главной их целью является отработка методов борьбы с международным терроризмом. Однако эксперты настаивают, что благодаря «Центру» Москва может продемонстрировать свою военную мощь, прорекламировать свои вооружения и направить Западу «недвусмысленный сигнал».

«Это довольно сильный антиамериканский сигнал, антизападный — что Россия не изолирована и может взаимодействовать с потенциальным противником, Китаем, которого во многом воспринимают и как друга, и как врага и потенциального соперника российским интересам в будущем», — комментирует научный сотрудник программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House («Чатэм хаус») Матьё Булег. По мнению аналитика, Россия хочет показать, что она не одна и у неё много партнёров, несмотря на все старания Запада изолировать её.

Кроме того, Булег настаивает, что доверять официальным данным относительно числа участников и количества военной техники, задействованных в учениях, не стоит. По словам эксперта, любые учения, проходившие в России в течение последних четырёх месяцев, страна может приписать к «Центру», чтобы придать манёврам ещё большей масштабности. Зрителей этих учений ожидает «тщательно срежиссированный военный спектакль».

Особое внимание, по мнению Булега, в этом году стоит обратить на участие в текущих учениях Китая. Не стоит воспринимать это как знак «нового стратегического союза» между двумя странами — Россия скорее пытается «показать свой статус» и связи с Китаем в рамках их «важного партнёрства в сфере обороны».