CNBC о «Центре-2019»: тщательно срежиссированный военный спектакль и сигнал Западу
Россия проводит масштабные военные учения вместе с Китаем, Индией и Пакистаном. Эксперты считают, что таким образом Москва хочет подать сигнал Западу, пишет CNBC.
Речь идёт о манёврах «Центр-2019». Как отмечает канал, они происходят ежегодно, но в этом году Россия выбрала более масштабный формат и пригласила сразу Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Индию и Пакистан.
По данным российского Минобороны, в учениях задействовано 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц вооружений, порядка 600 единиц авиатехники и 15 кораблей. В ходе манёвров свою боеготовность должны продемонстрировать вооружённые силы Центрального военного округа России, а также страна опробует свою военную мощь в Арктике. Как добавляет канал, первые этапы учений стартовали ещё в июне, а сейчас началась основная фаза.
Ранее в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что манёвры не направлены против других стран и главной их целью является отработка методов борьбы с международным терроризмом. Однако эксперты настаивают, что благодаря «Центру» Москва может продемонстрировать свою военную мощь, прорекламировать свои вооружения и направить Западу «недвусмысленный сигнал».
«Это довольно сильный антиамериканский сигнал, антизападный — что Россия не изолирована и может взаимодействовать с потенциальным противником, Китаем, которого во многом воспринимают и как друга, и как врага и потенциального соперника российским интересам в будущем», — комментирует научный сотрудник программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House («Чатэм хаус») Матьё Булег. По мнению аналитика, Россия хочет показать, что она не одна и у неё много партнёров, несмотря на все старания Запада изолировать её.
Кроме того, Булег настаивает, что доверять официальным данным относительно числа участников и количества военной техники, задействованных в учениях, не стоит. По словам эксперта, любые учения, проходившие в России в течение последних четырёх месяцев, страна может приписать к «Центру», чтобы придать манёврам ещё большей масштабности. Зрителей этих учений ожидает «тщательно срежиссированный военный спектакль».
Особое внимание, по мнению Булега, в этом году стоит обратить на участие в текущих учениях Китая. Не стоит воспринимать это как знак «нового стратегического союза» между двумя странами — Россия скорее пытается «показать свой статус» и связи с Китаем в рамках их «важного партнёрства в сфере обороны».
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