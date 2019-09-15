Washington Times Оригинал

Обозреватель Washington Times: у США нет возможности вбить клин между Россией и Китаем

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на существующие между Россией и Китаем трения, отношения между странами за последние годы серьёзно улучшились, пишет обозреватель The Washington Times Дэниэл Хоффман. Обе страны сблизились, видя ценность в альянсе против общего врага — США. При этом у Америки пока нет возможности вбить клин между ними, как это умело проделал президент Никсон в начале 1970-х годов, отмечается в статье.
Обозреватель Washington Times: у США нет возможности вбить клин между Россией и Китаем
Reuters
Соединённым Штатам следует обеспокоиться потеплением отношений между США и Китаем, пишет в своей статье для The Washington Times бывший сотрудник ЦРУ Дэниэл Хоффман.
 
Российское оборонное ведомство недавно объявило о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вместе с Россией и шестью другими странами примет участие в масштабных пятидневных учениях «Центр-2019». Эти манёвры стартуют в понедельник, и в них будут задействованы 100 тыс. военных.
 
Ещё в прошлом году Москва и Пекин проводили совместные учения «Восток-2018», которые проходили близ китайской границы. Тогда в них приняли участие более 300 тыс. военнослужащих.
 
Подобные учения — это на данный момент самое чёткое доказательство того, насколько сильно улучшились отношения между двумя странами со времён разрыва в 1961 году, когда Москва и Пекин «соревновались за контроль над коммунистическим миром».
 
Военные, экономические и дипломатические связи серьёзно расширились. И обе страны видят ценность альянса против их общего врага — Соединённых Штатов.  
 
«Россия и Китай стремятся смешать воедино нереальную и преувеличенную военную угрозу со стороны Запада и то, что действительно угрожает режимам президента Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина: ценности и принципы, в том числе демократию и свободы, закреплённые в Конституции и Билле о правах», — пишет обозреватель The Washington Time.
 
В 1992 году страны объявили о «конструктивном партнёрстве», а в 1996-м — о «стратегическом партнёрстве». В 2001 году Москва и Пекин подписали договор о «дружбе и сотрудничестве». Тогда же они создали Шанхайскую организацию сотрудничества специально для противодействия Соединённым Штатам в Центральной Азии.
 
В настоящее время Китай страдает от торговой войны с администрацией Трампа. А американские и европейские санкции, введённые против Москвы за «аннексию Крыма»*, негативно отразились на состоянии российской экономики.
 
Россия и КНР теперь в качестве противовеса наращивают двустороннее экономическое сотрудничество.
 
Так, Китай — один из крупных покупателей российской военной техники, причём последняя играет крайне важную роль в модернизации НОАК. Кроме того, Пекин также зависит от обширных российских запасов нефти и газа. По прогнозам, к 2020 году объём двусторонней торговли должен достигнуть $200 млрд.
 
В Стратегии национальной обороны США от 2018 года Россию и Китай называют «ревизионистскими державами», которые стремятся «изменить мир в соответствии с их авторитарным режимом». Согласно этому документу, обе страны в настоящий момент представляют собой главную угрозу для национальной безопасности Америки.
 
Между Москвой и Пекином, разумеется, всё ещё существуют трения по ряду вопросов, среди них — экспансия Китая в Центральной Азии или тёплые отношения России с такими региональными противниками КНР, как Индия.
 
«Однако у США нет возможности вбить клин между ними, как это умело проделал президент Никсон в начале 1970-х годов», — подытоживает свою статью Дэниэл Хоффман.
 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
Владимир Путин военная техника Дональд Трамп Китай Россия Си Цзиньпин США торговля учения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров