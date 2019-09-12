Guardian: «Слава Гонконгу» против гимна Китая — протестующие устроили песенный флешмоб

У гонконгских активистов появился неофициальный гимн под названием «Слава Гонконгу». Уже неделю протестующие каждый вечер собираются в торговых центрах в разных частях города и исполняют свою песню, пишет The Guardian. В один момент борцам за независимость даже пришлось схлестнуться в музыкальном поединке со сторонниками власти Пекина, певшими гимн КНР.

Новым символом антиправительственного движения в Гонконге стала песня Glory to Hong Kong («Слава Гонконгу»). В порыве единения в течение недели тысячи протестующих собирались в торговых центрах города и даже на стадионе и исполняли свой новый неофициальный гимн, сообщает The Guardian.

По словам издания, после нескольких недель ожесточённых столкновений между полицией и активистами музыкальные акции стали для города настоящей передышкой. На протяжении последней недели в торговых центрах в разных частях Гонконга каждый вечер собирались протестующие и пели свой гимн.

Однако и здесь не обошлось без противостояния со сторонниками китайского правительства. В четверг 12 сентября во время обеденного перерыва в торговом центре IFC в деловом районе города представители «лагеря противника» запели государственный гимн КНР и стали размахивать флагами. В ответ на это многие из присутствовавших в том же здании затянули «Славу Гонконгу». Закончилось всё тем, что стороны пытались перекричать друг друга, а отдельные личности вступили друг с другом в словесные перепалки.

К вечеру того же дня сотни активистов пришли в тот же торговый центр и снова исполнили свои знаковые песни, включая «Славу Гонконгу». Многие из собравшихся кричали лозунги: «Вернём Гонконг, это революция нашего времени». В другом популярном торговом центре тоже в центре города протестующие вывесили плакат с надписью «Я хочу демократии».

Опять-таки вечером в четверг во время отборочного матча чемпионата мира по футболу фанаты освистали государственный гимн КНР и спели «Славу Гонконгу». Ещё, как добавляет издание, болельщики размахивали чёрными флагами с символом города, цветком баугиния, и скандировали: «Освободите Гонконг».

Многие жители города признают, что пение поднимает им настроение и поддерживает в их борьбе за демократию и свободу. Песня — сильный способ проявить солидарность и решимость, говорят другие. По словам активиста, который представился журналистам как Хун, среди прочих ненасильственных форм протеста пение тоже помогает протестующим объединиться.

Если говорить о тексте нового гимна борцов за независимость Гонконга, то там часто мелькают такие слова, как «свобода», «слава», «смелость». «Почему слёзы покрывают эту землю? Почему люди в гневе? Мы поднимаем головы, отказываемся от молчания и громко требуем свободы», — так начинается композиция. В конце в песне звучит призыв «вернуть славу Гонконгу».

Как напоминает газета, недавно глава администрации города Кэрри Лам, наконец, сделала запоздалое заявление об окончательном отказе от законопроекта об экстрадиции, послужившего поводом для народных выступлений. Однако протестующие решили продолжить свои акции, поскольку власти выполнили лишь одно из их требований.