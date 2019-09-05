Bild: Меркель не откликнулась на призыв о помощи гонконгских демонстрантов

Ангела Меркель не внесла никаких изменений в программу своего визита в Китай, пишет Bild, ссылаясь на слова пресс-секретаря немецкого правительства Штефана Зайберта. Это означает, что немецкий канцлер не откликнулась на просьбы лидеров гонконгских протестов, которые хотели встретиться с Меркель и призывали её оказать помощь протестующим.
Накануне поездки Ангелы Меркель в Китай случился переполох, пишет Bild: пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Зайберт заявил о том, что в график мероприятий канцлера не внесено никаких изменений.
Как отмечает издание, другими словами, это означает, что Меркель не поедет в Гонконг и не встретится с лидерами местного протестного движения. Вместо этого у неё запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского правительства Ли Кэцяном.
Ранее лидеры гонконгских протестов (включая 22-летнего Джошуа Вонга) написали Меркель открытое письмо с призывом о помощи, напоминает Bild. Кроме того, они попросили канцлера о встрече. По словам Штефана Зайберта, Меркель «приняла к сведению» обращённые к ней просьбы. Также он добавил, что конфликт в Гонконге должен быть урегулирован мирно и на основании закона.
По мнению депутата немецкого бундестага от партии «Свободных демократов» Биджана Джир-Сарая, время для визита Меркель выбрано неудачно, и канцлеру следовало бы перенести или же вовсе отменить поездку.
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