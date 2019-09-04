Guardian: власти Гонконга отозвали законопроект, вызвавший массовые протесты

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам официально объявила, что снимает законопроект об экстрадиции, который погрузил регион «в крупнейший политический кризис десятилетия», пишет The Guardian. Впрочем, эта «значительная уступка» властей едва ли приведёт к окончанию массовых протестов, постепенно переросших в более широкое демократическое движение против контроля Пекина, отмечает издание.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам формально отозвала законопроект об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов и «погрузил территорию в крупнейший политический кризис десятилетия», пишет The Guardian.

«Правительство официально отзовёт законопроект, чтобы полностью развеять опасения общества», — заявила Лам во время пятиминутного телеобращения. Она подчеркнула, что власти специального административного района предпримут меры, чтобы разобраться с причинами народного недовольства. В частности, чиновники намерены вступить в «прямой диалог» с людьми независимо от их происхождения и взглядов.

Отменённый законопроект подразумевал передачу подозреваемых материковому Китаю, где существует «непрозрачная правовая система». Вызванные этой инициативой протесты переросли в более широкое демократическое движение, которое стало оспаривать контроль Пекина над полуавтономной китайской территорией, поясняет издание.

Ранее Лам откладывала голосование по законопроекту. Затем после нескольких недель протестов она объявила документ «мёртвым», но до сих пор отказывалась полностью аннулировать его, обращает внимание The Guardian.

С начала июня Гонконг оказался втянутым в «наихудший политический кризис с 1997 года, когда бывшая британская колония вернулась под китайский контроль». На следующий день после того, как Лам приостановила законопроект, примерно 2 млн человек вышли на улицы, требуя его полной отмены.

С тех пор каждые выходные город сотрясали протесты. При этом отношения между активистами и полицией становились всё более напряжёнными. Требования участников акций расширились — и они начали добиваться независимого расследования, амнистии арестованным и демократических реформ, напоминает издание.

В своём коротком заявлении Лам не ответила на другие требования. Но она призналась, что не видит необходимости в создании независимого следственного комитета для проверки поведения полиции в ходе акций протеста, что является одним из наиболее важных моментов для демонстраторов.

Более того, по словам Лам, правительство продолжит «наказывать протестующих». «Насилие потрясло основы верховенства закона и подтолкнуло Гонконг к опасной ситуации. Как бы ни были недовольны люди, насилием проблемы не решить. Необходимо срочно пресечь насилие и серьёзно относиться к обеспечению закона», — добавила она.

Отзыв законопроекта — это значительная, но, возможно, уже «слишком запоздалая» уступка. Пока новость о решении Лам разлеталась по городу, подразделения полиции для подавления массовых беспорядков продолжали патрулировать станции метро, а некоторые участники протеста призывали людей собираться на других станциях, отмечает The Guardian.

«Одного этого (отзыва законопроекта. — ИноТВ) недостаточно, чтобы удовлетворить разгневанную и разочарованную публику. За последние 13 недель характер протестного движения изменился», — считает исследователь австралийского Университета Маккуори Адам Ни. «Если она (Лам. — ИноТВ) не предпримет дальнейших шагов, стоит ожидать продолжения протестов», — рассуждает он.