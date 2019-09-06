DC: сенатор США обвинил Меркель в безразличии к Гонконгу и попытках «лебезить» перед Пекином

Перед поездкой Ангелы Меркель в Пекин американский сенатор Том Коттон решил напомнить канцлеру в серии постов в Twitter о жестоком обращении китайских властей с гражданами их страны, пишет The Daily Caller. Приложив видео с избиением протестующих гонконгской полицией, Коттон посоветовал Меркель помнить эти кадры, пока она будет «лебезить перед председателем Си ради немецких корпораций».

Республиканец Том Коттон, представляющий в сенате США штат Арканзас, раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за её поездку в Пекин, сообщает The Daily Caller.

Как обратили внимание СМИ, в преддверии своего визита в Китай глава ФРГ столкнулась с трудной ситуацией. С одной стороны, общественность ждёт от неё жёсткой риторики в адрес Поднебесной из-за кризиса в Гонконге, но с другой стороны, с экономической точки зрения, Берлин заинтересован в поддержании хороших отношений с Пекином.

Коттон призвал канцлера выразить Китаю свою обеспокоенность относительно того, как власти КНР обходятся с некоторыми гражданами своей страны. К примеру, помещая мусульман-уйгуров в лагеря для перевоспитания.

«Канцлер Меркель, если уж вы всё-таки решили поехать в Пекин, то будьте добры, посмотрите это видео», — обратился американский сенатор к лидеру ФРГ в Twitter и прикрепил к посту ролик, на котором гонконгская полиция нападает на активистов в метро.

— Tom Cotton (@SenTomCotton) 5 сентября 2019 г.

Сенатор продолжил: «На этом видео запечатлено, как полиция в Гонконге загнала протестующих в вагон метро и бьёт их до потери сознания, в то время как те молят о пощаде. Постарайтесь не забыть эти кадры, пока будете лебезить перед председателем Си ради немецких корпораций».

Затем политик припомнил Меркель и совместный проект с Россией «Северный поток — 2». «Не то что бы я жду, что беды гонконгцев или уйгуров, сотни тысяч которых находятся в неволе в Синьцзяне, займут все ваши мысли, и уж тем более, что вы задумаетесь о жителях Восточной Европы, которых Германия продаёт России в обмен на газопровод «Северный поток — 2», — язвительно отметил Коттон. — Дружба с Коммунистической партией Китая и полное безразличие к тем, кто хочет сохранить свою свободу… вот это наследие».

Как напоминает The Daily Caller, незадолго до 3-дневной поездки Меркель в Китай, которая началась в четверг 5 сентября, гонконгский активист Джошуа Вонг и другие оппозиционеры написали открытое письмо в немецких СМИ под названием : «Мы умоляем вас, канцлер Меркель: Пожалуйста, помогите нам!» Протестующие просили главу ФРГ, как лидера «страны, отстаивающей свободу слова и права человека», помочь им защититься от «полицейского произвола» и заступиться за них перед китайскими властями. Как заявил пресс-секретарь канцлера, она «приняла к сведению» обращение гонконгских активистов, но менять свой график и встречаться протестующими не собирается.