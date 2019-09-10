Guardian: Китай обвинил британских политиков в «колониальном мышлении»

Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин предупредил британских политиков не выступать с «безответственными замечаниями» о Гонконге, сообщает The Guardian. Как отмечается в статье, вслед за ним военный атташе Китая в стране Су Гуанхуэй пригрозил ей военным ответом на нарушение границ территориальных вод в Южно-Китайском море.

Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин обвинил британских политиков в проявлении «колониального мышления» при поддержке протестующих в Гонконге или выражении опасений относительно телекоммуникационной компании Huawei и свободы плавания в Южно-Китайском море, пишет The Guardian.



В рамках пресс-конференции, политик заявил, что Китай не возражает против высказывания британскими парламентариями своего мнения до тех пор, пока они «не вмешиваются в дела Гонконга».



По словам Лю Сяомина, британские политики не гнушаются «безответственными замечаниями», поддерживая «демонстрантов и мятежников» в китайском специальном административном районе. В частности, недавно недовольство в Пекине вызвало предложение председателя комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании Тома Тугендхата разрешить всем гонконгцам с британскими паспортами жить и работать в стране.



В самом Китае усомнились в том, что это предложение будет притворено в жизнь, учитывая, что речь идёт о 3 млн жителей Гонконга, которые могут беспрепятственно въезжать на территорию Великобритании, но не могут там жить.



Посол не исключил, что его страна может подавить протесты военным путём, если не сможет контролировать территорию.



«Если правительство специального административного района Гонконга не сможет контролировать мятежи, Китай не сможет сидеть сложа руки и наблюдать. Гонконг — часть Китая. Мы не можем наблюдать, как продолжается это насилие», — приводит издание слова Лю Сяомина.



Китайский военный атташе в Лондоне генерал Су Гуанхуэй, выступая на той же конференции, заявил, что в Пекине не хотят повторения ноябрьского инцидента, когда британский десантно-вертолётный корабль HMS Albion прошёл вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Тогда Китай обвинил его в нарушении границ территориальных вод страны.



«Если США и Великобритания присоединятся к протесту и нарушат суверенитет или территориальную целостность Китая, это будет враждебным действием», — отметил генерал, пригрозив военным ответом на заход иностранных кораблей в китайские территориальные воды.



Кроме того, Су Гуанхуэй заявил, что Великобританию будут ждать серьёзные экономические последствия, если страна запретит Huawei развивать пятое поколение мобильной связи 5G на своей территории.



«Если Великобритания захлопнет перед Huawei дверь, вы отстанете на полтора года. Это может быть неправильно воспринято китайскими предприятиями. Великобритания считается открытой и благоприятной страной для ведения бизнеса. Это навредит имиджу Великобритании и деловым связям», — цитирует The Guardian слова генерала.