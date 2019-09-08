Independent: протестующие в Гонконге развернули американские флаги и попросили у Трампа «освобождения»

Протестующие в Гонконге подняли в воздух американские флаги и призвали президента США Дональда Трампа «освободить» их от контроля Пекина, пишет The Independent. Кроме того, как отмечает издание, активисты также распевали американский гимн, и, подавая петиции в консульство США, демонстрировали плакаты с требованиями демократических свобод.
Тысячи протестующих в Гонконге размахивали американскими флагами, призывая президента США Дональда Трампа «освободить» этот город, находящийся под контролем Китая, пишет The Independent.
Вместе с тем полиция, находящаяся неподалёку, бездействовала, в то время как активисты распевали гимн США, демонстрируя плакаты с требованиями демократии. «Борись за демократию, поддержи Гонконг, — кричали они перед тем, как передать петиции в американское консульство. — Сопротивляйся Пекину, освободи Гонконг».
Ранее министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности по отношению к Гонгонгу. С подобным заявлением глава Пентагона выступил в то время, как городская полиция помешала протестующим заблокировать доступ к аэропорту. В прошлом месяце Трамп также отметил, что до заключения торговой сделки с Вашингтоном Китаю необходимо «гуманно» разрешить проблему в городе. Вместе с тем американский лидер назвал протесты «беспорядками», с которыми необходимо разобраться именно Китаю.
По сравнению с протестами последних недель, во время которых полиция использовала резиновые пули, водомёты и слезоточивый газ, митинги, которые состоялись в воскресенье, прошли относительно мирно.
Массовые демонстрации в Гонконге начались из-за законопроекта, который предполагал выдачу преступников на материковый Китай для проведения там суда. Тем не менее на прошлой неделе правительство города пообещало отозвать инициативу, однако многие протестующие посчитали, что такой шаг слишком незначителен и запоздал. В итоге активисты расширили список требований, включив туда дополнительные демократические свободы, а многие протестующие пообещали продолжить борьбу.
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступление на международном турнире в Португалии — финальном этапе Кубка вызова.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Он выразил признательность российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказала мнение, что статус посла сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года не отразится на её подготовке к предстоящему сезону.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что ключ шифрования данных онлайн-голосования на выборах депутатов разделён на семь частей и передан на хранение в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье пока не знает, продолжит ли карьеру после поражения от Хабиба Нурмагомедова в бою за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами. В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби имеет больше подписчиков в социальной сети Instagram, чем известная певица и телеведущая Ольга Бузова.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не согласится на какие-либо договорённости с представителями радикального движения «Талибан»*, пока они не продемонстрируют готовность взять на себя серьёзные обязательства и их выполнять.
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин в беседе с RT предположил, как может сложиться финальная встреча между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. По его мнению, если россиянин сдержит эмоции и сохранит концентрацию, он сможет победить.