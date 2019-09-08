Independent: протестующие в Гонконге развернули американские флаги и попросили у Трампа «освобождения»

Протестующие в Гонконге подняли в воздух американские флаги и призвали президента США Дональда Трампа «освободить» их от контроля Пекина, пишет The Independent. Кроме того, как отмечает издание, активисты также распевали американский гимн, и, подавая петиции в консульство США, демонстрировали плакаты с требованиями демократических свобод.

Тысячи протестующих в Гонконге размахивали американскими флагами, призывая президента США Дональда Трампа «освободить» этот город, находящийся под контролем Китая, пишет The Independent.

Вместе с тем полиция, находящаяся неподалёку, бездействовала, в то время как активисты распевали гимн США, демонстрируя плакаты с требованиями демократии. «Борись за демократию, поддержи Гонконг, — кричали они перед тем, как передать петиции в американское консульство. — Сопротивляйся Пекину, освободи Гонконг».

Ранее министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности по отношению к Гонгонгу. С подобным заявлением глава Пентагона выступил в то время, как городская полиция помешала протестующим заблокировать доступ к аэропорту. В прошлом месяце Трамп также отметил, что до заключения торговой сделки с Вашингтоном Китаю необходимо «гуманно» разрешить проблему в городе. Вместе с тем американский лидер назвал протесты «беспорядками», с которыми необходимо разобраться именно Китаю.

По сравнению с протестами последних недель, во время которых полиция использовала резиновые пули, водомёты и слезоточивый газ, митинги, которые состоялись в воскресенье, прошли относительно мирно.

Массовые демонстрации в Гонконге начались из-за законопроекта, который предполагал выдачу преступников на материковый Китай для проведения там суда. Тем не менее на прошлой неделе правительство города пообещало отозвать инициативу, однако многие протестующие посчитали, что такой шаг слишком незначителен и запоздал. В итоге активисты расширили список требований, включив туда дополнительные демократические свободы, а многие протестующие пообещали продолжить борьбу.