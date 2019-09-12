CNBC: Трамп «в качестве жеста доброй воли» отложил на две недели повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд сообщил в Twitter о том, что он в качестве «жеста доброй воли» перенесёт введение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, пишет CNBC. Как поясняет издание, эта инициатива коснётся ввозимой из Китая продукции на сумму $250 млрд.

Трамп уточнил, что идёт на этот шаг «по просьбе вице-премьера (Госсовета. — ИноТВ) Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет праздновать 70-ю годовщину своего образования».

Согласно планам, пошлины должны вырасти с 25% до 30%. В прошлом месяце американский лидер собирался повысить таможенные сборы на китайские товары в два раза. Трамп пошёл на это после того, как 23 августа, к своему возмущению, узнал о планах Китая обложить пошлинами американские товары на сумму $75 млрд в ответ на новые таможенные сборы Вашингтона, вводившиеся с 1 сентября.

Министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обратились тогда к руководителям нескольких крупных компаний, чтобы те предупредили Трампа о влиянии такого шага на фондовый рынок и экономику.

В результате он согласился повысить тарифы на китайский импорт лишь на 5%. Об этом президент США написал в Twitter 23 августа после закрытия фондового рынка.

Как заявляли и Мнучин, и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, Трамп тогда сожалел только о недостаточном повышении пошлин, сообщает CNBC.