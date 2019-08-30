CGTN: торговая война Трампа с Китаем приводит американских фермеров в отчаяние

Американские фермеры глубоко обеспокоены планами Дональда Трампа в отношении нового повышения пошлин на импорт китайских товаров и ответными мерами китайского правительства, сообщает CGTN. По его информации, из-за торговых споров экспорт американской сельхозпродукции в Китай уже снизился более чем вдвое. По словам экспертов, дальнейшие планы американским производителям придётся строить, понимая, что китайский рынок для них потерян.

Тем временем фермеры по всей Америке заявляют о своей глубокой обеспокоенности планами Дональда Трампа по введению дополнительных таможенных пошлин в размере 5 процентов на импорт китайских товаров на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Корреспондент CGTN Дэн Уильямс поговорил об этом решении с несколькими фермерами. Подробнее в его репортаже из Декейтера, штат Иллинойс.

Американское сельское хозяйство перенесло немало потрясений за последние годы, и прогнозы на будущее совсем не выглядят стабильными. Farm Progress Show — крупнейшее мероприятие под открытым небом в сфере фермерского хозяйства в США. Однако торговый спор между США и Китаем тяжёлым грузом лёг на плечи многих американских сельхозпроизводителей и фермеров. Дальнейшее повышение пошлин и подготовка ответных мер с обеих сторон только способствует росту напряжённости.

На форуме, посвящённом сельскохозяйственной политике с участием министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, заявившего об экстренном выделении средств на помощь фермерам, признаков прогресса было немного.

СОННИ ПЕРДЬЮ, министр сельского хозяйства США: Фермеры находятся на грани отчаяния. Они повысили объёмы производства, у них активный торговый баланс, и президент это понимает. Именно поэтому он одобрил использование средств Корпорации подтоварного кредита, чтобы восполнить пробелы до тех пор, пока мы не добьёмся от Китая согласия на переговоры для решения торговых споров, существующих уже много лет.

Похоже, некоторые из присутствовавших на мероприятии фермеров остались разочарованы очевидным отсутствием прогресса.

БИЛ ГОРДОН, вице-президент Американской ассоциации производителей сои: Как вы могли наблюдать, повышение таможенных пошлин на соевые бобы на 5 процентов не помогает сдвинуть с мёртвой точки этот груз, не помогает решить нашу проблему. И когда министр говорит, что никаких новых вестей — это вызывает некоторую настороженность.

ДЭН УИЛЬЯМС, корреспондент CGTN: Эта сельскохозяйственная выставка проходит в штате Иллинойс, который является крупнейшим производителем сои в США, и торговый спор имел здесь серьёзные последствия: экспорт в Китай резко сократился.

Общий объём экспорта американской сельхозпродукции в Китай снизился с 24 миллиардов долларов в 2014 году до 9,1 миллиарда в прошлом году, сообщает Американская федерация фермерских бюро. При этом, учитывая падение экспорта на 1,3 миллиарда долларов в первой половине 2019 года, ожидается дальнейшее снижение этого показателя.

Адам Нильсен — директор по вопросам национального законодательства и политики Фермерского бюро штата Иллинойс. Вот его послание фермерам региона:

АДАМ НИЛЬСЕН, сотрудник Фермерского бюро штата Иллинойс: Вам придётся строить долгосрочные планы, основываясь на том, что этот огромный рынок вы потеряли. И эта мысль сегодня не радует.

На выставке Farm Progress Show представлены последние технические разработки, доступные американскому сельскому хозяйству. Посетители могут увидеть огромные комбайны и даже сфотографироваться с пилотами, участвующими в гонках NASCAR. Однако складывается впечатление, что отрасль крайне обеспокоена по поводу своего дальнейшего пути развития.

Ден Уильям, CGTN, Декейтер, штат Иллинойс.

Дата выхода в эфир 29 августа 2019 года.