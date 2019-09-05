Le Figaro: французский бизнес опасается, что брексит без сделки оставит его не у дел

На прошедшей встрече союзов профессионалов и замминистров обсуждались изменения, которые коснутся торговли с Великобританией после её выхода из Евросоюза, сообщает Le Figaro. Больше всего может пострадать малый и средний бизнес, функционирующий в пределах Евросоюза и не имеющий юридической поддержки. По мнению замминистров, необходимо проводить разъясняющие семинары для компаний, объясняя им особенности системы «умных границ» и необходимость уплаты таможенных пошлин, отмечает издание.

Во вторник в Министерстве финансов обсуждали последствия брексита без сделки для французских компаний, торгующих с Великобританией, пишет Le Figaro. На встрече присутствовали союзы профессионалов, а также заместитель министра по европейским делам Амели де Моншален, замминистра экономики Аньес Паннье-Рунашер и замминистра по государственным счетам Оливье Дюссо. В своей вступительной речи де Моншален предупредила, что «даже в случае соглашения характер отношений между Соединённым Королевством и ЕС неизбежно будет другим». Однако именно выход без сделки, неотвратимо надвигающийся 31 октября, вызывает больше всего опасений.

Как рассказывает издание, множество французских компаний поддерживают торговые отношения с Великобританией: по оценке таможни, их число достигает 100 тыс. при €60 млрд товарооборота, но далеко не все из них готовы к наступающему «большому взрыву». Оливье Дюссо отметил, не вдаваясь в детали, что «подготовка идёт в верном направлении, однако её недостаточно». Аньес Паннье-Рунашер добавила, что таможня уже получила 400 писем, хотя вряд ли эта цифра «соответствует числу затронутых предприятий и тех, кому недостаточно информации».

В свою очередь Министерство финансов связалось с 20 тыс. компаний. По информации французской газеты, самыми уязвимыми признаны те организации, которые на данный момент осуществляют торговлю только на территории ЕС, а также предприятия малого и среднего бизнеса, которым не хватает достаточной юридической поддержки. Главной насущной проблемой является то, что всё ещё не определены все условия брексита без сделки. Тем не менее, по мнению Аньес Паннье-Рунашер, компаниям следует подготовиться к этому событию, и для повышения их осведомлённости в регионах организуют специальные собрания.

С практической точки зрения проблемы создаёт поток грузовиков, которые ежедневно пересекают границу по туннелю под Ла-Маншем. Как объясняет Оливье Дюссо, с 1993 года ежегодный траффик увеличился в пять раз и теперь составляет 5 млн машин. Готовясь к брекситу, таможня наймёт или уже наняла 700 человек, однако, по словам замминистра, необходимо объяснить заказчикам, экспедиторам и водителям правила «умной границы». Согласно задуманной системе, если заранее зарегистрироваться на таможне и заполнить транзитную таможенную декларацию, можно будет не останавливаться на границе и таким образом избежать заторов.

Кроме того, компании должны удостовериться, что поставляемые в Великобританию товары не подлежат никаким особым правилам (как, например, товары для здоровья, для борьбы с болезнями растений, оружие и так далее). Прежде всего, отмечает Le Figaro, на некоторые необходимо уплатить таможенные пошлины, и пока они ещё не зафиксированы. В существующем виде за химикаты придётся уплатить налог в 6,5%, за автомобиль – 10%. Таким образом, некоторым предприятиям необходимо существенно изменить свою модель ведения бизнеса.