Корбин: брексит без сделки оставит Британию на милость США

Борис Джонсон не должен осуществлять «жёсткий» выход Соединённого Королевства из ЕС. С таким мнением в статье для The Independent выступил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, в результате брексита без сделки страна окажется в зависимости от американского правительства и крупных корпораций.

«Этой осенью наша страна столкнётся с кризисом, из-за того что тори под предводительством Бориса Джонсона ведут нас к краю пропасти. Брексит без сделки лишит людей рабочих мест, приведёт к росту цен на продукты и позволит частным американским корпорациям поглотить нашу государственную систему здравоохранения», — пишет в статье для The Independent лидер британских лейбористов Джереми Корбин.

По словам политика, он и его единомышленники сделают всё необходимое, чтобы предотвратить «катастрофический» выход Соединённого Королевства из ЕС. С этой целью Корбин намерен провести встречу оппозиционных партий, чтобы остановить «бездумную погоню Джонсона» за «жёстким» брекситом.

В последнее время члены Консервативной партии начали «ходить с протянутой рукой» к миллиардерам, чтобы собрать деньги на осенние всеобщие выборы. «И пусть ни у кого не будет сомнений относительно того, за что именно будут платить эти сверхбогатые спонсоры: хаос и неопределённость, которые вызовут брексит без сделки, — это потенциальная золотая жила для спекулянтов, ставящих на ослабление фунта стерлингов», — утверждает автор статьи.

Но выигрыш для части сверхбогатых бизнесменов, которые поддерживают «жёсткий» брексит, не ограничивается валютной спекуляцией. Если 31 октября Британия выйдет из европейского блока без сделки, они используют кризис, чтобы «продвигать политику, которая принесёт им выгоду и навредит всем остальным». Они попытаются подорвать влияние рабочих и защиту потребителей, снизить налоги для банкиров и самых крупных корпораций, а также изменить правила, которые должны удерживать их от злоупотребления властью, считает Корбин.

По его мнению, Борис Джонсон на своём текущему посту проводит политику «Трамп прежде всего». Альянс американского президента и британского премьера представляет «огромную угрозу для нашей планеты», потому что они отрицают серьёзность ситуации с климатическими изменениями.

«И наш премьер-министр заискивает перед Трампом, потому что брексит без сделки — это на самом деле трамповская сделка по брекситу. Она не вернёт нам суверенитет. Она отдаст нас на милость Трампа и крупных американских корпораций, которые жаждут получить доступ к нашей системе здравоохранения. Она станет похоронным звоном для нашей металлургической промышленности и лишит нас стандартов в области производства продуктов питания и защиты животных», — предупреждает Корбин. «Трамповская сделка устроит спонсоров Джонсона, но противоречит интересам всех остальных», — добавляет он.

Люди голосовали за выход ЕС, чтобы вернуть контроль над собственной жизнью после того, как на протяжении десятилетий их «лишали доступа к экономике, ориентированной на самых богатых». Но то, что планирует Джонсон, только увеличит «огромное неравенство и нестабильность» в британском обществе, убеждён лидер лейбористов.

«Битва за недопущение брексита без сделки — это не борьба между теми, кто хочет покинуть ЕС, и теми, кто хочет в нём остаться. Это битва большинства против меньшинства, которое похищает результат референдума, чтобы дать верхушке ещё больше власти и богатства», — рассуждает Корбин.

Именно поэтому, по его словам, лейбористская партия сделает всё, что в её силах, чтобы помешать «банкирскому брекситу без сделки». «Нам нужна инъекция демократии, чтобы люди смогли решать будущее своей страны», — отмечает политик.

Для этого Джонсон должен вынести свой план брексита на всеобщее голосование, будь то парламентские выборы или новый референдум по выходу Британии из ЕС. В то же время лейбористы не отвергают и другие варианты решения этой проблемы. В частности, они предлагают принять закон, который сможет «остановить катастрофу брексита без сделки».

«Власть Джонсону дают его сверхбогатые спонсоры и покровители, но реальная власть в нашей стране принадлежит народу. Вот почему я верю, что мы можем собраться вместе во всём нашем многообразии, победить брексит без сделки, а затем трансформировать нашу политику, нашу экономику и наше общество, чтобы ими управляли производители реального богатства, а не малочисленная элита наверху», — заключает Джереми Корбин.