Джонсон в интервью Sky News: «Мы с лёгкостью переживём брексит без сделки»

Несмотря на возможные затруднения, Великобритания справится с брекситом без сделки, и задача правительства — заранее по максимуму подготовиться к такому развитию событий, заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью Sky News. Британский лидер подчеркнул, что страна не хочет «развода» без сделки, но решение о соглашении или его отсутствии остаётся за «европейскими друзьями» Лондона.

Доброе утро и добро пожаловать на Sky News! Борис Джонсон заявил, что Великобритания с лёгкостью переживёт сценарий брексита без сделки. В интервью Sky News на саммите G7 во Франции премьер-министр добавил, что если соглашения достичь не удастся, в этом будут виноваты лидеры ЕС. Кроме того, он сообщил нашему политическому редактору, что в этом случае Великобритания будет не обязана выплачивать ЕС компенсацию за «развод» в размере 39 миллиардов фунтов. Репортаж Бет Ригби.

Своих ответов ждали важные вопросы.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США (указывая на Бориса Джонсона): Знаете, кто это? Все знают? Он будет выдающимся премьер-министром, скажу я вам.

Эти два ума, которые питают одинаковый интерес как к брекситу, так и друг к другу, встретились за завтраком.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ему (Джонсону в плане брексита. — ИноТВ) советы не нужны. Он человек на своём месте. Я давно это говорил, и вашему предшественнику это не очень нравилось. Он на своём месте.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Благодарю вас за такие слова.

Президент Трамп охотно смазал колёса особых отношений конкретно с этим премьером. Значит, быть торговой сделке.

Думаете, что вам удастся её заключить за один год?

БОРИС ДЖОНСОН: Да, мы хотим двигаться быстро. Мы разделяем их оптимизм и энтузиазм, однако нам нужна масштабная и комплексная сделка о свободной торговле. Так что мы создали рабочую группу и начнём разбираться с этим вопросом в кратчайшие сроки. Я просто не хочу… Я понимаю, что вы хотите, чтобы я поставил конечный срок: один год.

Нет, я не настаиваю. Мистер Джонсон, наши зрители хотят знать, в каком положении мы находимся относительно брексита. До окончательного срока осталось 68 дней, и нет никакой ясности, куда мы движемся. Шансы на выход Великобритании из ЕС без сделки по-прежнему один к миллиону?

БОРИС ДЖОНСОН: Послушайте, заключение сделки или её отсутствие целиком и полностью зависят от наших друзей и партнёров в ЕС, некоторые из которых приехали сюда. Давайте начистоту: я считаю, что на данный момент шансы на достижение сделки вполне хорошие. Однако для её заключения, повторюсь, мы должны быть готовы выйти и без неё.

«Вполне хорошие» — это не один к миллиону. Стала ли эта вероятность больше или меньше после встречи с Макроном и Меркель?

БОРИС ДЖОНСОН: По моему мнению, шансы на сделку растут. Всё сообщество, весь Европейский союз осознаёт, что если мы выйдем без сделки, то заплатить 39 миллиардов мы не обязуемся.

Вы сказали им об этом? Во время встречи вы ясно дали им это понять?

БОРИС ДЖОНСОН: Мы обозначали это уже множество раз.

Но обозначили ли вы эту позицию на встрече? Ведь это может повлиять на то, захотят ли они пойти на сделку.

БОРИС ДЖОНСОН: Мне кажется, они понимают.

Брексит без сделки, вероятность которого раньше была крайне мала, сейчас становится всё более реальной перспективой. И наши зрители хотят знать, можете ли вы пообещать им, что после 31 октября не начнётся нехватки лекарств, нехватки еды? Вы можете прямо сейчас это пообещать?

БОРИС ДЖОНСОН: Я могу сказать всем, что, думаю, мы со всем справимся. Я считаю, мы, Великобритания, великая страна и мы с лёгкостью переживём брексит без сделки. И я знаю, что люди хотят этого. Ещё…

Но ещё люди хотят знать, не начнётся ли дефицит и будет ли в магазинах хватать продуктов питания.

БОРИС ДЖОНСОН: Я честно думаю, вряд ли в каких-то магазинах будет дефицит каких-то продуктов.

Но в правительственном докладе Operation Yellowhammer («Операция Йеллоухаммер») значатся иные прогнозы.

БОРИС ДЖОНСОН: Насколько я понимаю, доклад разрабатывался на оценках, сделанных до того, как мы начали более активную фазу подготовки. Как я уже предупреждал…

То есть вы можете сейчас утверждать, что у нас не будет дефицита продуктов питания в случае брексита без сделки.

БОРИС ДЖОНСОН: Как я уже предупреждал, на нашем пути скорее всего встретятся препятствия и затруднения, но мы с ними справимся. Для этого особенно важно, чтобы мы готовились уже сейчас.

Так рассказывайте обо всём народу. А вы ведь скрываете все оценки, вы не говорите людям всей правды. Препятствия и затруднения на пути?

БОРИС ДЖОНСОН: Мы предельно честны с людьми в отношении того, что им нужно. У нас действует большая программа вовлечения предпринимателей, представителей большого и малого бизнеса, а также тех, кто работает в сфере сельского хозяйства.

А как же простые потребители? Собираетесь ли вы рекомендовать закупить больше лекарств и продуктов питания?

БОРИС ДЖОНСОН: Мы готовимся ко всему, что только может быть, и работаем по всему миру.

Вы ведь не хотите прослыть «Мистером без сделки»?

БОРИС ДЖОНСОН: Люди, из-за которых может случиться брексит без сделки, находятся не в Великобритании. Мы не хотим выходить из ЕС без сделки. Это будет зависеть от…

Но ведь точно так же это и ваша ответственность, как ЕС. От вас ведь тоже кое-что зависит.

БОРИС ДЖОНСОН: Думаю, общественность…

Я думаю, что общественность хочет, чтобы вы были честны по поводу того, что может значить брексит без сделки для жизни обычных людей.

БОРИС ДЖОНСОН: Я считаю, что общественность хочет, чтобы мы подготовились к опции брексита без сделки, чтобы если или когда из-за непреклонности наших европейских друзей мы будем вынуждены подойти к 31 октября без сделки, всё прошло настолько хорошо, насколько это вообще возможно.

Как бы трудно ни давался брексит, глава Евросовета Дональд Туск и Борис Джонсон стремятся продемонстрировать миру, что они друзья, а не враги. Уходим из Евросоюза, но не из Европы. Что бы ни случилось в течение следующих 67 дней, сейчас пришла пора для серьёзных разговоров.

ДОНАЛЬД ТУСК, президент Европейского совета: Абсолютно с вами согласен.

БОРИС ДЖОНСОН: Это хороший настрой!

Бет Ригби, Sky News, Биарриц.

Дата выхода в эфир 26 августа 2019.