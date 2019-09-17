SCMP: Китай рассчитывает на сельскохозяйственные сделки с Россией, но Москва хочет большего

В свой визит в Россию премьер-министр КНР Ли Кэцян работает в направлении расширения энергетического сотрудничества и увеличения объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции, которая поможет заменить утраченное в торговой войне с США. Но, как подчёркивают аналитики, чтобы добиться своего, Китаю придётся усвоить, что Москва в новую эру партнёрства хочет большего — инвестиций, пишет South China Morning Post.

В понедельник 16 сентября начался трёхдневных визит премьер-министра КНР Ли Кэцяна в Россию. Как считает South China Morning Post, высокопоставленный китайский политик рассчитывает заключить сельскохозяйственные сделки с Москвой, чтобы нейтрализовать негативные последствия торговой войны с США. Однако в то же время, по словам некоторых аналитиков, Ли может обнаружить, что в экономическом плане Россия хочет от Пекина большего.

По приезде в Россию Ли Кэцян отметил, что обе стороны надеются на рост инвестиций, облегчение доступа к рынкам и расширение масштабов экономического сотрудничества. «Обе страны должны воспользоваться возможностью сочетать китайские промышленные, финансовые и рыночные преимущества с российскими ресурсами, технологиями и талантами, чтобы придать новый импульс экономическому и социальному развитию», — заявил китайский премьер в интервью российским СМИ.

Ли напомнил, как совсем недавно председатель КПК КНР Си Цзиньпин и президент Владимир Путин объявили начало «новой эры» стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. И действительно, из-за западных санкций, вот уже несколько лет действующих в отношении России, и торговой войны между США и Китаем двусторонние отношения развиваются особенно активно, обращает внимание издание.

По оценкам заместителя директора Центра изучения России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Чжана Цзяньжуна, прежде всего в этот визит китайского премьера интересуют сотрудничество в сфере энергетики и увеличение объёмов импорта российской сельскохозяйственной продукции, которая должна будет заменить прерванные из-за торговой войны поставки из США.

Сельское хозяйство — активно растущий сектор, и среди прочего в нём Китай интересуют закупки соевых бобов. В середине июля стороны договорились о развитии торговли соей, а чуть позднее Пекин одобрил импорт бобов со всех частей России. Однако, как подчёркивает газета, даже с ростом объёмов закупок у России Китай пока не может покрыть весь свой спрос. В 2018 году импортированные из России 817 тонн сои — на 64,7% больше по сравнению с прошлым годом — не составили даже и 1% от ежегодных объёмов потребления Китая, оцениваемых в 100 млн тонн.

Несмотря на неизменно расширяющиеся экономические связи, по мнению аналитиков, в последние годы Россия «получала от Китая меньше, чем ожидала». «У России были очень большие надежды в отношении Китая. В частности, были ожидания, что китайские инвестиции устремятся в Россию и на Дальний Восток. Однако до сих пор она имела возможность увидеть очень небольшую долю китайских денег», — комментирует доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артём Лукин.

Во время своего визита в Россию Ли Кэцян может попытаться добиться от Москвы увеличения объёмов экспорта товаров, которые помогут Китаю заменить утраченное в торговой войне с США — тех же соевых бобов. Однако, по мнению Лукина, чтобы это осуществить на деле, России потребуются серьёзные вложения от Пекина, особенно в транспортные и инфраструктурные проекты. Аналитик уверен: «Если Китай хочет от России больше соевых бобов и прочих необходимых ему товаров, он должен быть готов прилично инвестировать».

За годы усиленного сотрудничества в непростой период санкций Москва ожидала более активной финансовой поддержки от Пекина. «С политической солидарностью всё в порядке, но только Россия, очевидно, хотела от Китая больше денег и, наверное, больше технологий. Их никто не предоставил и, возможно, не предоставит в ближайшее время», — считает директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.