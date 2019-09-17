Focus: торговая война с США нанесла удар по росту китайской экономики

Во втором квартале этого года рост китайской экономики достиг рекордно низкой за последние 30 лет отметки, сообщает Focus. Это связано с тем влиянием, которое на страну оказала торговая война с США, объясняет немецкое издание. Неожиданно низкие результаты наблюдаются в сфере промышленного производства, розничной торговли и инвестиций.
Торговая война с США оказывает сильное давление на китайскую экономику, негативно сказываясь на её росте, пишет Focus. «Такой крупной национальной экономике, как у Китая, довольно сложно сохранять высокий темп роста более чем в 6 процентов на фоне неопределённой международной ситуации», — заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян.
Пекин рассчитывал, что в этом году рост экономики составит от 6% до 6,5%, продолжает немецкое издание. Но уже во втором квартале он упал до 6,2% — рекордно низкого значения за последние 30 лет. И давление только усиливается. Новые экономические данные, опубликованные Государственным статистическим управлением Китая, показывают неожиданно низкие результаты в сфере промышленного производства, розничной торговли и инвестиций.
Несмотря на это китайский премьер смотрит в будущее с оптимизмом. Он похвалил экономику своей страны за её устойчивость, потенциал и возможности. Чтобы её оживить, Центробанк и Пекин примут дополнительные меры, считают эксперты. Однако торговая война между США и Китаем продлится ещё долго, хотя обе стороны и демонстрируют «жесты доброй воли». В начале октября представители государств собираются встретиться в столице США для переговоров, отмечает издание.
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