Эксперт: торговая война США и Китая рискует превратиться в войну валют

Американо-китайский торговый конфликт переходит в финансовую сферу — Китай и США оказались буквально в двух шагах от полноценной «валютной войны», то есть обмена девальвационными мерами в попытке удешевить собственную валюту ради торговой выгоды, пишет на страницах The Hill американский экономист и дипломат Роберт Хорматс. По мнению эксперта, подобный сценарий не только ударит по мировым финансовым рынкам, но и повлияет на ситуацию внутри США.

В длинный список негативных факторов, которые создаёт для мировой экономики торговая война между США и Китаем — включая, в том числе замедление экономического роста во многих странах, — теперь можно добавить ещё один: риск «валютной войны», пишет в своей статье для The Hill американский экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента Роберт Хорматс.

Как напоминает эксперт, 5 августа курс китайского юаня упал ниже «психологической отметки» в 7 юаней за доллар — и хотя это падение не превысило и 2%, на него последовала неоправданно сильная реакция со стороны рынков. Президент США Дональд Трамп поспешил обвинить Китай в манипулировании курсом своей валюты с целью удешевить её по отношению к доллару и нейтрализовать таким образом эффект от введённых ранее Вашингтоном пошлин на китайские товары. По мнению Хорматса, такая оценка американского лидера вряд ли верна, поскольку двухпроцентное падение вряд ли сможет как-то компенсировать американские пошлины в размере 25%, наложенные почти на половину всего китайского импорта.

Между тем, господин Трамп стал требовать от Федеральной резервной системы (ФРС) США ответить на шаги Пекина, снизив курс доллара и повысив курс юаня, продолжает автор. Как подчёркивает аналитик, на самом деле соответствующие полномочия в Америке имеет вовсе не ФРС, а Министерство финансов — однако и в Минфине действий подобного рода предпринимать не стали.

По мнению автора, обмен любезностями такого рода между Вашингтоном и Пекином вызывает опасения — страны могут запустить серию мер по девальвации своих валют, стараясь обойти друг друга, а это уже и будет полноценной «валютной войной».

Центробанк Китая в прошлом уже проводил валютные интервенции для снижения курса юаня, чтобы удешевить китайские товары и повысить их привлекательность на мировом рынке и одновременно удорожить импортную продукцию, снизив спрос на неё внутри страны, пишет Хорматс. В последние годы Китай, напротив, предпринимал меры по укреплению национальной валюты — но теперь решил их свернуть, в результате чего курс юаня стал падать под давлением рынка (в том числе за счёт ожиданий снижения экспорта в Китае в связи с введением американских пошлин), отмечает эксперт. За таким шагом, по всей видимости, отчасти стоят и соображения политического рода — а именно, желание Пекина не допустить наложения на китайские товары дополнительных пошлин, которыми уже грозил китайцам Дональд Трамп в качестве наказания за нарушение «перемирия», вроде бы достигнутого сторонами на полях саммита «Большой двадцатки» в июне, предполагает Хорматс. Прекратив поддерживать юань и отпустив свою валюту в пусть и контролируемое, но всё же падение, Китай дал Америке сигнал о том, что введение дополнительных пошлин может увеличить давление рынка на курс и что Пекин готов и к дальнейшему его снижению, поясняет экономист.

Как пишет Хорматс, в США существуют три критерия для того, чтобы объявить ту или иную страну «манипулятором курсами валют», однако Китай соответствует лишь одному из них — и обвинения со стороны Минфина США, представители которого заявили, что Пекин манипулирует валютами потому, что китайский центробанк, не проводит валютные интервенции и не поддерживает юань, к этим критериям не относится. Кроме того, в случае если Вашингтон всё-таки объявляет некую страну «манипулятором», американское законодательство предписывает лишь, чтобы Минфин в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) через переговоры добился от этой страны, чтобы она «регулярно и незамедлительно корректировала обменный курс» — однако МВФ уже заявил о том, что не считает юань переоценённым, упоминается в статье.

Это, впрочем, не означает, что у нынешнего кризиса не будет последствий, предупреждает Хорматс. По мысли экономиста, администрация Трампа может дополнительно повысить пошлины, воспользовавшись высказанным в Министерстве торговли предложением считать снижение курса юаня «субсидированием» Китаем собственных предприятий и ввести уравнительные сборы, которые обычно применяются в ответ на прямые субсидии для торговли. Однако подобным определением субсидий ранее не пользовалась ни одна страна в мире, а Китай может в этой связи открыть спор во Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку подобные меры противоречат её правилам, уверен автор.

США также могут попытаться заручиться поддержкой других стран, чтобы совместными усилиями добиться повышения курса юаня и удешевления доллара, говорится в материале. Подобное уже происходило — в частности, в 1985 году США подписали с Францией, Германией, Японией и Великобританией так называемое Соглашение «Плаза», благодаря которому Вашингтону удалось резко девальвировать доллар, в особенности, по отношению к японской йене, пишет Хорматс. Тем не менее, в нынешних условиях подобный приём вряд ли сработает — убедить ключевых союзников США, у большинства из которых имеются собственные претензии к Вашингтону, поддержать американскую инициативу будет почти невозможно, да и Китай на серьёзные перемены в плане курсов валют не пойдёт, считает экономист.

Наконец, США могут попытаться действовать в одиночку, воспользовавшись Валютным стабилизационным фондом американского Минфина, отмечается в материале. Однако и здесь всё будет непросто: объём стабфонда Министерства финансов не превышает $100 млрд, а располагающая гораздо более серьёзными средствами ФРС вряд ли станет участвовать в подобных авантюрах, убеждён Хорматс. Меж тем, валютные резервы Китая сейчас составляют около $3 трлн, и Америке «вряд ли удастся выйти из этой битвы победителем» — тем более что она спровоцирует обострение торговой войны и сопутствующую нестабильность, которая привлечёт инвесторов к надёжным американским облигациям и в итоге обернётся не ослаблением, а укреплением доллара,предостерегает эксперт.

По мнению Хорматса, президент Трамп почти наверняка будет усиливать давление на ФРС, с тем чтобы она ещё сильнее снизила ключевую ставку, предполагая, что это снизит привлекательность долларовых облигаций и спровоцирует удешевление американской валюты. Впрочем, ФРС скорее всего сама пойдёт на снижение ставки просто потому, что торговая война начинает замедлять рост экономики США — но это будет постепенный процесс, который вряд ли поможет решить проблему торгового баланса между Китаем и США, прогнозирует экономист.

Как бы то ни было, хотя пока что шаги Пекина и Вашингтона в плане валютных курсов не спровоцировали серьёзных последствий, конфликт может обостриться в любой момент — и худшим из сценариев его развития будет как раз валютная война: она не только посеет хаос на всех мировых финансовых рынках, но и повлияет на ситуацию внутри США, обернувшись последствиями для ипотечного кредитования, пенсионных фондов и так далее, предупреждает Хорматс. Чтобы избежать такого исхода, обеим странам следует привлечь к участию в их переговорах как минимум ещё несколько крупных финансовых держав, чтобы найти компромисс, который будет соответствовать международным нормам и правилам и устроит как Вашингтон, так и Пекин, подытоживает он.