Журналист Forbes объяснил, как весь мир может загнать США в рецессию

Долгое время проблемы разных стран мира не сказывались на США, и американская экономика не испытывала трудностей, даже при серьёзных кризисах, пишет Forbes. Но сейчас, в условиях торговых войн, когда экономика многих стран на спаде, эффект домино может привести к рецессии и в самих Штатах.

«Когда Америка чихает, у всего остального мира простуда», — так говорится в поговорке. Но не изменилась ли ситуация кардинально в противоположную сторону, учитывая подъём других экономик и глобализацию, задаётся вопросом автор статьи в Forbes под названием «Почему весь остальной мир может загнать США в рецессию».

Прежде ни одна мировая проблема не могла пошатнуть доминирующие позиции американской экономики. Но сейчас целый набор крупных государств пребывают во всё ухудшающемся экономическом положении. А учитывая, что экспорт обеспечивает 13% экономики США, им приходится с озабоченностью наблюдать за «плохим здоровьем» других.

И в данный момент США, похоже, на пути к замедлению экономики, хотя это не обязательно означает рецессию. Покупательская способность американцев ещё сильна, производство машин идёт на спад, но оно не играет столь большой роли в ВВП. Фондовые биржи на высоте, кредиты дешёвые.

Но новым фактором становятся торговые конфликты, и это прямая угроза американской экономике, которая исходит из-за рубежа, отмечает автор статьи. Так что теперь, по его словам, именно США начинают сбивчиво дышать, когда кто-то чихает.

Поодиночке проблемы отдельно взятой страны не возымеют на США сильного действия — как, например, брексит. По мнению экспертов, в худшем случае из-за выхода Великобритании из ЕС без договора на глобальных финансовых рынках пройдёт период нестабильности, который скажется на показателях роста США.

Однако, если случится коллективный коллапс, если иностранные экономики начнут падать, как домино, то ситуация может оказаться серьёзней. Так, показатели Великобритании говорят о том, что она в рецессии. Германия сильно зависит от экспорта автомобилей, а он сокращается. Италия уже переживает спад, живёт под одним из самых больших в мире бременем задолженности, а её правительство вот-вот распадётся.

В Латинской Америке рецессия Аргентины становится только хуже, и к этому прибавляется политическая нестабильность. У Бразилии не всё в порядке, и цены на продовольствие растут. Второй квартал подряд отрицательные цифры роста показывает и Мексика, третий по величине торговый партнёр США.

В Азии с трудностями сталкиваются Южная Корея, которая находится в состоянии торговой войны с Японией, и даже Сингапур. «Сегодня американская экономика, похоже, остаётся сильной, хотя по краям и появляются потёртости. Давайте посмотрим, не испортит ли эту прекрасную картину остальной мир», — пишет Forbes.