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CNBC: глава Банка Англии призвал уменьшить зависимость от доллара

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В условия торговой войны между Вашингтоном и Пекином зависимость большинства стран от доллара США как резервной мировой валюты связана с излишними рисками, заявил глава Банка Англии в интервью телеканалу CNBC. В качестве альтернативны Карни предложил создание новой электронной валюты.
CNBC: глава Банка Англии призвал уменьшить зависимость от доллара
Reuters

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от американского доллара в качестве резервной валюты сопряжена с высокими рисками, предложив заменить его новой альтернативной валютой, пишет CNBC.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», — отметил Карни в интервью телеканалу.

При этом по мнению экономиста, основанная на мировой корзине товаров новая электронная валюта сбалансирует международную экономическую систему, в которой ряд стран перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, а другие, в том числе США, поддерживают положительную ставку.

Карни отметил, что торговые войны Соединённых Штатов также отражаются на предпринимателях, работающих даже в тех странах, которые прямо в эти споры не вовлечены. Так, происходит подрыв в цепочках поставок в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий, сообщает CNBC.

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