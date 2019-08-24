CNBC: глава Банка Англии призвал уменьшить зависимость от доллара

14:55
Моуринью намерен вернуться в «Реал»
Известный португальский тренер Жозе Моуринью, который в настоящий момент находится без работы, намерен вернуться в «Реал».
14:54
После паводков в Иркутской области построят пять новых школ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.
14:45
Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение соглашения об условиях выхода Лондона из Евросоюза увеличились.
14:40
Гореева завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону
Россиянка Анастасия Гореева заняла второе место в гонке преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.
14:35
Россияне одержали победу в соревновании каноэ-четвёрок на чемпионате мира по гребле
Российская четвёрка каноистов заняла первое место на дистанции 500 м на чемпионате мира по гребле в венгерском Сегеде.
14:27
В испанском «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера
В испанском «Хетафе» перед матчем второго тура Примеры с «Атлетико» по ошибке объявили о смерти главного тренера команды Хосе Бордалеса.
14:26
Трамп заявил о возможности новой встречи с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что может снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерной программы Пхеньяна.
14:13
Кириенко оценил проведение «Тавриды — АРТ»
Замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму Сергей Кириенко заявил, что опыт форума следует распространить на другие регионы.
14:10
Чалов близок к уходу из ЦСКА
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов близок к переходу в итальянскую команду.
14:03
Ван Дейка обыграли один в один впервые за 50 матчей АПЛ
В матче третьего тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» прервалась уникальная серия защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка.
14:00
СМИ: В Москве в ДТП погиб режиссёр Игорь Хомский
На юго-востоке Москвы в результате ДТП погиб режиссёр и сценарист Игорь Хомский. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
13:57
Билялетдинов: «Зениту» стоит начать играть как сборная Бельгии и «Манчестер Сити»
Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с RT проанализировал проблемы в атаке «Зенита». По мнению специалиста, во многом это связано с функциональной готовностью игроков центральной линии.
13:53
Бывший полузащитник сборной России сравнил Берга с деревом
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в шутку сравнил нападающего «Краснодара» Маркуса Берга с деревом.
13:52
Тренер объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы
Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов предположил, что безголевая серия чемпионов страны, насчитывающая уже два матча, может быть связана с усталостью ряда игроков.
13:48
В Тюмени начали проверку из-за отказа врачей принять пациентку
Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
13:30
Президенты Польши, США и Германии выступят с речью в Варшаве 1 сентября
Президенты Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
13:22
СМИ: Холлоуэй сразится с Волкановски за титул UFC в полулёгком весе
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт свою очередную защиту титула в поединке с Александером Волкановски на турнире UFC 245.
13:16
Трамп рассказал о работе над включением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки». Об этом, как сообщает ТАСС, Трамп сказал перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 во Франции.
13:14
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
13:11
Малиновский завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Игорь Малиновский занял третье место на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
13:10
Стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
Словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом».
13:01
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
12:56
Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым
Фрэнк Уоррен, промоутер Энтони Ярда, прокомментировал возможную организацию боя-реванша между британским боксёром и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергеем Ковалёвым.
12:50
Тактаров: Минаков получит пояс чемпиона Bellator
Известный в прошлом российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу Виталия Минакова над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 225.
12:44
В правительстве рассказали об уходе за российским флагом
В кабмине России сообщили, что триколор на здании Дома правительства в Москве каждую неделю проверяют и при необходимости отправляют в чистку.
12:43
СМИ: Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2020 года
Форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах может покинуть команду после окончания сезона-2019/20.
12:37
Чемпион мира в тройном прыжке 2013 года завершил карьеру
Чемпион мира 2013 года в тройном прыжке Тедди Тамго объявил о завершении карьеры.
12:30
В Абхазии назвали явку на выборы президента
Явка избирателей на выборы президента Абхазии по состоянию на 12:00 мск составила чуть более 19%.
12:26
Голкипер «Авангарда» пропустил гол после броска из средней зоны
В матче с нижегородским ХК «Торпедо» голкипер омского «Авангарда» Александр Судницын пропустил гол после броска соперника из средней зоны.
12:18
Футболист «Краснодара» Камболов назвал закономерной ничью с «Локомотивом»
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о результате матча с московским «Локомотивом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
12:16
На фестивале «Таврида — АРТ» парень сделал предложение девушке
Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке во время фестиваля «Таврида — АРТ», который проходит в Капсельской бухте в районе Судака в Крыму.
12:11
Валуев поздравил Ковалёва с победой над Ярдом
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к действующему обладателю титула WBO в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву после его победы над британцем Энтони Ярдом.
12:07
Трамп назвал Джонсона «правильным человеком» для брексита
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является «правильным человеком» для осуществления выхода Великобритании из Евросоюза.
12:05
Фигуристка Лозко о Тутберидзе: не каждая психика справится с таким давлением
Российская фигуристка Алиса Лозко рассказала о методах работы Этери Тутберидзе.
11:56
Под Харьковом обрушился автомобильный мост
Под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста.
11:48
Тренер «Фиорентины» раскритиковал работу VAR в матче с «Наполи»
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с «Наполи» в рамках первого тура чемпионата Италии.
11:42
Шубенков назвал причины неудачного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 метров с барьерами, прокомментировал своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
11:42
СМИ: Лидеры G7 выступили за укрепление диалога с Россией
Лидеры стран «Большой семёрки» договорились укреплять диалог и координацию с Россией для разрешения текущих кризисов. Об этом информирует AFP со ссылкой на дипломатические источники.
11:36
Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал интерес королевского клуба к форварду сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймару.
11:35
В Мордовии в ДТП два человека погибли и шесть пострадали
В Атяшевском районе Мордовии два человека погибли и ещё шестеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.
11:28
СМИ: Экс-футболист «Барселоны» отказался переходить в «Спартак» и «Краснодар»
Бывший полузащитник «Барселоны» Кристиан Тельо, ныне защищающий цвета «Бетиса», отказался от переезда в Россию.
11:23
Агент рассказал, почему Рибери не перешёл в «Локомотив»
Жан-Пьер Берне, агент французского футболиста Франка Рибери, ответил на вопрос, почему его клиент перешёл в итальянскую «Фиорентину», а не в московский «Локомотив».
11:18
В Ливане заявили о вторжении четырёх израильских самолётов
Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами страны.
11:13
Тренер Ковалёва признался, что был готов остановить поединок с Ярдом
Американский специалист Бадди Макгирт — действующий тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва — признался, что был готов остановить поединок с Энтони Ярдом.
11:08
Харитонов хочет бой за титул чемпиона Bellator
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил о желании сразиться за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
11:06
В Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов
В Якутске у 36 человек зафиксировали случаи острой кишечной инфекции после употребления еды в двух местных ресторанах, 23 человека доставлены в больницы.
11:03
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Марун подписал контракт с «Тампа-Бэй»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил с 31-летним форвардом Патриком Маруном годичное соглашение, за время действия которого спортсмен заработает порядка $900 тыс.
10:53
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.
10:46
Эксперт оценил идею замены самолёта Ан-2
Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT оценил разработку нового регионального самолёта вместимостью 9—14 человек, который должен прийти на замену Ан-2 «Кукурузнику».
10:45
Две европейские команды сыграют в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2
Определились участники гранд-финала The International 2019 — чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 с призовым фондом, превышающим $34 млн, который проходит в китайском Шанхае.