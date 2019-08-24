CNBC: глава Банка Англии призвал уменьшить зависимость от доллара

14:55 Моуринью намерен вернуться в «Реал» Известный португальский тренер Жозе Моуринью, который в настоящий момент находится без работы, намерен вернуться в «Реал».

14:54 После паводков в Иркутской области построят пять новых школ Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.

14:45 Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение соглашения об условиях выхода Лондона из Евросоюза увеличились.

14:40 Гореева завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону Россиянка Анастасия Гореева заняла второе место в гонке преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.

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14:27 В испанском «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера В испанском «Хетафе» перед матчем второго тура Примеры с «Атлетико» по ошибке объявили о смерти главного тренера команды Хосе Бордалеса.

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14:00 СМИ: В Москве в ДТП погиб режиссёр Игорь Хомский На юго-востоке Москвы в результате ДТП погиб режиссёр и сценарист Игорь Хомский. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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13:52 Тренер объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов предположил, что безголевая серия чемпионов страны, насчитывающая уже два матча, может быть связана с усталостью ряда игроков.

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13:01 Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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