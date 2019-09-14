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Newsweek: обострение торговой войны с Китаем загонит США в глубокую рецессию

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Дальнейшее усугубление торговой войны Вашингтона с Пекином грозит экономике Соединённых Штатов серьёзным спадом, пишет Newsweek со ссылкой на экономистов Moody's Analytics. По словам экспертов, даже сохранение пошлин в текущем виде негативно отразится на американском и глобальном ВВП.
Newsweek: обострение торговой войны с Китаем загонит США в глубокую рецессию
Reuters

Дальнейший рост торговой войны Трампа с Китаем может привести к тому, что сотни тысяч американцев потеряют свои рабочие места, а экономика США «погрузится в глубокую рецессию». К такому выводу приходят экономисты компании Moody's Analytics, пишет Newsweek.

По расчётам аналитиков, существует 35-процентная вероятность, что экономическое противостояние двух стран, которое уже привело к вводу пошлин на китайский импорт в размере $540 млрд, усугубится. Они смоделировали потенциальные негативные последствия, которые может иметь такая ситуация.
 
Согласно их прогнозу, пошлины на всю торговлю вырастут на 30% и возникнут дополнительные барьеры. «Среди них китайские запреты на экспорт американских технологий, добровольный бойкот американских брендов, аннулирование рыночных лицензий для американских фирм, резкая девальвация юаня и угроза продажи огромных китайских запасов казначейских обязательств США», — отмечают авторы доклада.
 
Этот «более мрачный» сценарий развития событий также предполагает ответные меры со стороны США, неспособность конгресса ратифицировать новое соглашение с Мексикой и Канадой и 25-процентный тариф на весь импорт транспортных средств. Кроме того, в нём учитывается существенный побочный эффект, который обострение торговой войны окажет на глобальную экономику, нанеся ущерб спросу и настроениям на рынке.  
 
«Результатом станет большой отток инвестиций, который, наряду с повышением цен и потрясением потребителей, приведёт к резкому сокращению американского и мирового ВВП», предупреждают авторы модели. В таком случае к концу 2021 года число рабочих мест в Соединённых Штатах сократится почти на 800 тыс.
 
Согласно базовому сценарию, даже сохранение текущего набора пошлин до конца президентского срока Трампа приведёт к ослаблению американской и мировой экономики. По данным Moody's, торговая война уже стоила США около 0,3% ВВП и 300 тыс. рабочих мест.
 
Переговоры между Вашингтоном и Пекином всё ещё продолжаются. И президент Трамп настаивает, что ему удастся достичь торговой сделки. Но пока всё указывает на то, что, вопреки обещаниям главы Белого дома, основную тяжесть пошлин придётся нести американским потребителям, считает Newsweek.
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Newsweek США Северная Америка
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