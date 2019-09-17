Daily Telegraph: на 70-летие КНР в Пекине запретили беспилотники и голубей

В преддверии Дня образования КНР власти Пекина наложили запрет на запуск беспилотников, воздушных змеев и шаров, а также голубей в целях обеспечения воздушной безопасности, пишет The Daily Telegraph. Кроме того, как отмечает издание, в свете репетиций военного парада китайские власти частично ограничили движение в городе как для пешеходов, так и для автомобилистов.

На протяжении следующих нескольких недель небо над Пекином станет абсолютно чистым, так как китайские власти наложили запрет на появление в нём воздушных змеев, шаров, беспилотников и голубей в преддверии подготовки грандиозных торжеств в честь 70-летия правления Коммунистической партии Китая, пишет The Daily Telegraph.

Любая активность в воздухе — включая запуск фонарей, — которая может сказаться на безопасности полётов была запрещена властями в 7 округах Пекина из 16. На протяжении нескольких последних недель центр города был частично перекрыт в связи с ночными репетициями военного парада на площади Тяньаньмэнь. Саму же площадь на выходных также закрыли для посещения туристов. Кроме того, власти Пекина также ограничили доступ на некоторые станции метро и закрыли вход в ряд зданий по ходу движения военных колонн.

Помимо масштабного военного парада торжества будут включать в себя речь лидера КПК Си Цзиньпина, разнообразные представления, шоу фейерверков, а также так называемое массовое шествие, в котором примут участие 100 тыс. человек. За этой феерией будут наблюдать 30 тыс. человек включая «выдающихся членов партии, образцовых госслужащих и рабочих».

Кроме того, ранее китайские власти временно закрыли некоторые бары и ночные клубы с тем, чтобы избежать потасовок в канун и во время этой крупной годовщины. Вместе с тем, как отмечает издание, «элитные китайские чиновники», которые, как правило, во время подобных мероприятий придают огромную важность сохранению стабильности, столкнулись в этом году с рядом проблем, включая торговую войну с США, замедление темпов экономического роста и антиправительственные протесты в Гонконге.

День образования КНР — это праздник основания Китайской народной республики 1 октября 1949 года, когда коммунистические силы взяли власть в стране после победы в ожесточённой гражданской войне против армии Чан Кайши. Впоследствии последний бежал на остров Тайвань, где основал своё правительство, напоминает газета.