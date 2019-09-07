China.com: «экономика снега и льда» стимулирует сотрудничество России и Китая

Совместное развитие северных регионов становится перспективным направлением экономического сотрудничества между Россией и Китаем, отмечает China. Климат на северо-востоке Китая такой же холодный, как в дальневосточном и арктическом районах России, и эту природную особенность можно использовать как потенциал для взаимовыгодного партнёрства при освоении северных территорий, говорится в статье.

На 5-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке замглавы Госсовета КНР Ху Чуньхуа обсудил с вице-премьером России Юрием Трутневым развитие и укрепление регионального сотрудничества между Дальним Востоком и северо-восточными провинциями Китая, сообщает China.

Ещё в марте 2016 года во время заседания делегации провинции Хэйлунцзян генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил: «Царство холода и суши — горы золота и серебра». Климат на северо-востоке Китая почти такой же холодный, как на Дальнем Востоке России и в Арктике, и обе страны могли бы с пользой для себя использовать эту природную особенность, сделав «экономику снега и льда» новым инструментом регионального сотрудничества, отмечается в статье.



Совместное создание «экономики снега и льда» имеет давние исторические предпосылки, поясняет автор. Российские купцы издавна закупали пушнину в Сибири и на берегах Северного Ледовитого океана, а затем отправляли её в Китай через центры приграничной торговли в Иркутске, Кяхте и Хух-Хото.

Согласно имеющимся архивным данным, только в 1696 году через Нерчинск в Китай было отправлено пушнины на общую сумму 47,5 тыс. руб. Торговля мехами стала самой ранней формой экономической деятельности у народов, проживающих в арктических районах, — и можно даже считать её прототипом строящейся между Россией и Китаем «экономики снега и льда», пишет China.

Предпосылки для развития такого сотрудничества закладываются и в наше время, сообщается в статье. В частности, в марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство развития Дальнего Востока было переименовано в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, объединив планы по развитию этих регионов.



За последнее время российско-китайские отношения, с момента установления которых в этом году отмечается 70 лет, «непрерывно улучшались», и обе страны продолжают расширять сферы сотрудничества, подчёркивает автор. В 2017 году было внесено предложение по совместному строительству «Арктического пояса Шёлкового пути», и с тех пор стороны уже добились определённых результатов: в конце того же года была введена в эксплуатацию первая производственная линия «Ямал СПГ», а в августе 2018 года в Китай отправилась первая партия сжиженного природного газа с Северного полюса, отмечает China. В активизации партнёрства есть и стратегическая потребность: активизация экономики северо-восточных районов — это важная часть современного плана регионального развития Китая, говорится в статье.



Однако в Китае данный проект пока находится на начальной стадии: по статистике, в 2017 году на лыжи встало 17,5 млн китайцев, что составляет около 1% от всего населения страны, пишет China. Но уже в 2022 году в Пекине пройдёт зимняя Олимпиада, поэтому эксперты прогнозируют, что интерес к «экономике снега и льда» в Китае возрастёт: «Большим спросом будут пользоваться экскурсии в «мир льда и снега», различные сувенирные изделия и многое другое». Например, во время зимней Олимпиады в Сочи тоже наблюдался повышенный спрос на «снежную продукцию», напоминает автор.



Совместное создание «экономики снега и льда» обладает значительным потенциалом для развития, учитывая, что Дальний Восток и Арктика обладают богатыми запасами экономических ресурсов, и это имеет большое значение для экономики России как на современном этапе, так и в будущем, подчёркивается в статье. Например, в арктическом районе России расположены самые обширные территории, пригодные для ведения северного скотоводства, — разведение северных оленей и получение оленьих шкур, мяса, рогов и костей может стать дополнительным источником ценных ресурсов для развития экономики, поясняет автор. Кроме того, в акватории Северного Ледовитого океана водятся глубоководные рыбы, имеющие высокую пищевую ценность. Половина всей рыбы в России ловится в её арктических районах, и эта рыбоперерабатывающая промышленность может также стать частью «экономики снега и льда», полагает China.



Арктика также славится уникальными природными объектами и явлениями, такими как айсберги и знаменитое северное сияние, напоминает автор. Российская сторона уже открыла три полярных туристических маршрута, которые привлекают путешественников. Северо-восток Китая и российские северные регионы богаты и культурными ресурсами, связанными с холодным климатом: они бережно хранят фольклорные традиции, памятники старины и предметы быта, такие как вязаные изделия саамов ручной работы, маньчжурский фольклор Северо-востока Китая, древняя культура района Берингова моря и многое другое, отмечает China.



Россия и Китай уже достигли определённых успехов в региональном сотрудничестве и развитии ряда совместных проектов, говорится в статье. И в будущем обе страны смогут использовать «экономику снега и льда» как инструмент для поиска новых сфер общих интересов и путей стимулирования экономического прогресса в рамках регионального сотрудничества, прогнозирует China.