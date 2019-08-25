ZDF: не просто поставщик электроэнергии — Россия устроила «плавучую демонстрацию силы»

Следующие несколько недель первая в мире плавучая АЭС проведёт в пути к месту назначения на Дальнем Востоке, передаёт ZDF. Россия расширяет сферы своего влияния в Арктике, поэтому «Академик Ломоносов» — не просто поставщик электроэнергии, а «плавучая демонстрация силы», констатирует немецкий телеканал.

В течение следующих нескольких недель «Академика Ломоносова» будут тянуть и толкать к месту назначения на Дальнем Востоке России — в общей сложности пять тысяч километров. Одни считают его 144-метровой плавучей угрозой, другие — гордостью российского атомного флота.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта: В конце 50-х мы построили первую атомную электростанцию, в начале 60-х разработали первую атомную подводную лодку, а сегодня — первую плавучую атомную станцию.

На борту плавучей атомной электростанции журналистам показали сауну, тренажёрный зал и турбинный отсек. Всё максимально безопасно и надёжно — таково послание инженеров и сотрудников пресс-службы.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕНКО, заместитель руководителя дирекции по сооружению и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»: 12 лет мы храним атомные отходы на борту, затем делаем остановку в специальном цехе и оставляем их там для переработки.

И тем не менее защитники окружающей среды обеспокоены и называют «Академика Ломоносова» плавучим Чернобылем.

КОНСТАНТИН ФОМИН, Greenpeace Россия: Проект очень опасен и дорог. Более того, в нём нет абсолютно никакой необходимости, поскольку в регионе, куда направляется АЭС, есть все условия для установки ветряков.

Ядерная энергетика, однако, одна из немногих технологий, благодаря которым Россия может составить конкуренцию на мировом рынке. В частности потому, что президент Путин не видит ничего хорошего в альтернативных источниках энергии.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Но про птиц разве вспоминают в этом случае: сколько птиц гибнет? Установки так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии.

Плавучая АЭС — это прототип. Россия надеется, что ей заинтересуются многие потенциальные покупатели за границей.

КОНСТАНТИН ФОМИН: Предположительно, её хотят продавать в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Там опасность цунами и землетрясений очень высока. У плавучей АЭС нет своих двигателей. Если она сорвётся с буксира, то она будет не в состоянии себе помочь.

И всё же «Академик Ломоносов» — гораздо больше, чем просто поставщик электроэнергии. Он — плавучая демонстрация силы. Россия расширяет сферы своего влияния в Арктике.

Тем временем критики заявляют, что таким образом Российская Федерация ставит охоту за ресурсами и свои геополитические амбиции превыше безопасности человечества и природы. В свою очередь, конструкторы утверждают, что судно абсолютно безопасно.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕНКО: У нас, разумеется, есть кнопка аварийного отключения. Но только не походите ближе. Хорошо?

Круглая, красного цвета. И хочется верить, что никогда не придётся на неё нажимать.

Дата выхода в эфир 23 августа 2019 года.