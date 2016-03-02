China.com
China.com: Северная Корея не станет яблоком раздора для России и Китая
После того как Россия попросила Совбез ООН отложить голосование по американо-китайской резолюции о расширении санкций против Северной Кореи, некоторые эксперты стали предсказывать ухудшение отношение между Пекином и Москвой. Однако информационный портал сhina.com уверен, что этот случай не только не повлечет за собой напряженности между Китаем и Россией, а наоборот, свидетельствует о высоком уровне доверия между странами и идет на пользу партнерам.
Китайский эксперт: Путин достаточно умен, чтобы признавать историю
Участие России в военном параде, который пройдет в сентябре в Пекине – не просто ответная любезность, после того как 9 мая китайские солдаты прошлись по Красной площади, полагает политолог Цуй Хэн в своей статье на портале China.com. Россия тем самым демонстрирует уважение к вкладу китайцев в победу над фашизмом, что ставит Владимира Путина на голову выше его коллег из других стран, которые бойкотировали российский праздник, уверен эксперт.
China.com: Киевляне полюбили своих «копов» за крутую униформу
Новая патрульная полиция, недавно заступившая на свой пост в Киеве, насчитывает в своих рядах 2 000 «красивых и бравых» молодых людей и девушек, пишет China.com. Всего за неделю работы юные блюстители порядка заслужили положительные отзывы киевлян, которые оценили внешние данные полицейских, их энергичность, но особенно - униформу, делающую их столь похожими на американских копов.
China.com: Запад бьет по России, а целится в Китай
Санкции Запада против России не только несправедливы, они направлены на подрыв всего БРИКС, пишет читатель портала China.com. По его мнению, следующей целью США станет Китай, поэтому властям Поднебесной необходимо спасти Россию от изоляции.