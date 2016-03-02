China.com: Северная Корея не станет яблоком раздора для России и Китая После того как Россия попросила Совбез ООН отложить голосование по американо-китайской резолюции о расширении санкций против Северной Кореи, некоторые эксперты стали предсказывать ухудшение отношение между Пекином и Москвой. Однако информационный портал сhina.com уверен, что этот случай не только не повлечет за собой напряженности между Китаем и Россией, а наоборот, свидетельствует о высоком уровне доверия между странами и идет на пользу партнерам. 2 марта 2016 China.com

Китайский эксперт: Путин достаточно умен, чтобы признавать историю Участие России в военном параде, который пройдет в сентябре в Пекине – не просто ответная любезность, после того как 9 мая китайские солдаты прошлись по Красной площади, полагает политолог Цуй Хэн в своей статье на портале China.com. Россия тем самым демонстрирует уважение к вкладу китайцев в победу над фашизмом, что ставит Владимира Путина на голову выше его коллег из других стран, которые бойкотировали российский праздник, уверен эксперт. 28 июля 2015 China.com

China.com: Киевляне полюбили своих «копов» за крутую униформу Новая патрульная полиция, недавно заступившая на свой пост в Киеве, насчитывает в своих рядах 2 000 «красивых и бравых» молодых людей и девушек, пишет China.com. Всего за неделю работы юные блюстители порядка заслужили положительные отзывы киевлян, которые оценили внешние данные полицейских, их энергичность, но особенно - униформу, делающую их столь похожими на американских копов. 17 июля 2015 China.com