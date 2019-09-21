Обозреватель Hill: Запад пока проигрывает в борьбе за Арктику

Запад проигрывает битву за Арктику, пишет в своей статье для The Hill Питер Шехтер, бывший директор Центра Латинской Америки при организации «Атлантический совет».

Недавний твит президента США Дональда Трампа о том, что он хочет купить Гренландию у Дании, позабавил и рассмешил людей. Однако эта инициатива оказалась очень полезной, поскольку продемонстрировала миру, что за Арктику сейчас ведётся «международная борьба», которой в течение долгого времени не уделяли особого внимания.

«Без соглашения, подобного тому, которым регулируется Антарктида, Арктика вполне может стать новым источником международной напряжённости», — говорится в статье.

Западные державы сильно отстают в набирающей обороты борьбе за Арктику. Изменение климата открывает новые границы и приводит в движение геополитические силы. Морские льды, которые когда-то были препятствием для коммерческих и военных амбиций, тают, делая Арктический регион «самой горячей недвижимостью в мире», иронизирует автор.

Здесь активно занимаются рыболовством, кроме того, тут находятся 30% мировых запасов природного газа, также имеются редкоземельные минералы на сумму около $1 трлн.

Бывший вице-комендант Береговой охраны США Питер Неффенгер, который четыре года занимался разработкой арктической стратегии в рамках своего ведомства, недавно предупредил о том, что Соединённые Штаты должны активизировать свою игру в регионе.

«Чтобы победить в гонке, вы действительно должны в ней участвовать, — заявил он. — А США в большинстве своём не сумели добиться значительного присутствия в Арктике. Америка заняла выжидательную позицию».

Между тем другие страны проявили куда больше дальновидности. Россия — страна с самой длинной арктической границей — расширила своё военное присутствие в Арктике и также осуществила серьёзные инвестиции в газовую и нефтяную инфраструктуру региона.

Китай, который назвал себя «почти арктической страной», нацелился на расширение инициативы «Один пояс — один путь» на север и подумывает о создании в будущем «Полярного шёлкового пути».

Хотя эти две страны часто выступают по отношению друг к другу в качестве противников, однако они сотрудничают, чтобы координировать свои усилия в Арктике. Так, недавно они подписали соглашение о масштабной совместной транспортной инициативе. Вдобавок, они создают новые проекты в сферах инфраструктуры, энергетики, полезных ископаемых и телекоммуникаций. Всё это даёт России и Китаю возможность устанавливать правила игры и условия доступа к региону. В результате, на Западе возникают опасения из-за целого ряда потенциальных угроз: от военного использования Арктики до экологических последствий нерегулируемой промышленной деятельности.

Европе тоже, по-видимому, не хватает последовательного подхода к региону. Её влияние уменьшается из-за таких проблем блока, как брексит и политические разногласия, вызванные ростом популизма в Италии, Польше, Венгрии и Испании.

У Канады также отсутствует долгосрочный стратегический план. Вместо этого она определила узкий перечень своих интересов в Арктике, сосредоточившись главным образом на окружающей среде и коренном населении.

«Россия и Китай не должны быть единственными странами с явным присутствием в Арктике. Чтобы избежать ненужных конфронтаций и предотвратить экологический ущерб, Запад должен усилить свою активность», — пишет обозреватель The Hill Питер Шехтер.