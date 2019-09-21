Обозреватель Hill: Запад пока проигрывает в борьбе за Арктику
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в ходе пресс-конференции, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.
Венесуэльский МИД прокомментировал новые санкции США против Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на странице на странице главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасы в Twitter.
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Египта.
Во Владивостоке пожар в торговом центре «Максим» начался в кафе, расположенном на четвёртом этаже ТЦ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что формула Штайнмайера на Украине — это пункты минских соглашений, которые надо выполнять.
Главный тренер московского «Спартака» призывает игроков и болельщиков клуба не впадать в отчаяние из-за последних результатов команды.
Высокопоставленный представитель администрации США оговорился в ходе общения с журналистами и заявил, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть территории России, передаёт РИА Новости.
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
Известный футбольный функционер и агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении Российского футбольного союза (РФС) отказать «Зениту» в дозаявке нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью «Громадське», что переговоры между Украиной и Россией об обмене удерживаемыми лицами продвигаются «очень активно».
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что уверенность в себе помогла ему обыграть Андрея Рублёва на стадии четвертьфинала теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
Экс-полузащитник «Барселоны» Хави оценил игру голландского новичка команды Френки де Йонга.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что организация может быть лишена статуса за махинации с данными московской лаборатории.
Около 75 человек собрались у входа на базу Зона 51 в американском штате Невада, по меньшей мере два человека задержаны. Об этом сообщает Associated Press.
Встреча глав МИД стран — членов ядерной сделки пройдёт в Нью-Йорке 25 сентября, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб примет решение Российского футбольного союза, который не разрешил сине-бело-голубым дозаявить форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата.
Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова прокомментировала слова генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о вмешательстве её организации в работу агентства.
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон покидает свой пост. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своём отношении к аккаунту тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого в соцсети.
Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани завершил расследование уголовного дела, возбуждённого в 2012 году по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати прокомментировал введение США очередных санкций против регулятора.
У форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Виталия Абрамова диагностировано сотрясение мозга.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.
Экс-обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал реакцию защитников прав животных на тренировки российского чемпиона в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова с медведем.
Бизнес-форум «Берёzка» для подростков и их родителей пройдёт 26—27 октября в «Технограде» на ВДНХ в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу об ограблении больницы №40 в Сестрорецке, сообщает kp.ru.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ставит под сомнение правдивость данных, предоставленных московской лабораторией.
В МИД России назвали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) устаревшим и заявили, что возвращаться к нему нет смысла.
В дуэли российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва, которая состоялась в рамках четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге, победу одержал спортсмен с более высоким рейтингом.
Перед судом предстанут трое жителей Сарапула, обвиняемых в торговле наркотиками, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
После заседания военно-промышленной комиссии России в Удмуртии ижевский завод «Купол» и Минобороны заключили два долгосрочных контракта.
Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.
Полузащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в составе московского «Динамо».
Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп намерен провести с украинским лидером Владимиром Зеленским встречу на полях Генассамблеи ООН 25 сентября.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» одержал победу над «Локомотивом».
В Минприроды опровергли сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов, приведшем к их удорожанию в 400 раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-секретаря главы ведомства Наталью Хлопунову.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что его клуб будет горд, если главному тренеру команды Вадиму Евсееву предложат возглавить «Спартак».
Власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа, сообщает kp.ru.
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран считает, что главный тренер команды Олег Кононов может вернуть к себе уважение болельщиков команды только немедленным заявлением об отставке.
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран считает, что уход Олега Кононова с поста наставника команды является делом времени.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега из Германии Хайко Маас обсудили нормандский формат.
Объект «Культурный слой XVIII—XIX веков имения А.Д. Меншикова «Фаворит» в Стрельне признали выявленным объектом культурного наследия.
Спасатели рассказали о последствиях шквалистого ветра на юге Тюменской области, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное МЧС.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг трудовой договор с полузащитником Павлом Мамаевым.