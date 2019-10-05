Обозреватель Bloomberg: переговоры по Донбассу грозят Зеленскому потерей власти

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, считает, что он всё ещё может заключить соглашение на выгодных условиях, чтобы прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Но украинцы могут его свергнуть, если посчитают, что он пошёл на слишком большие уступки, предупреждает Леонид Бершидский в статье для Bloomberg. По его мнению, переговорный процесс может застопориться в любой момент, если Зеленский испугается.

Возможно, президент Украины Владимир Зеленский и смог добиться определённого прогресса в переговорном процессе, направленном на завершение вооружённого конфликта в Донбассе и урегулирование отношений с Россией — но проблема в том, что часть украинцев считают это «изменой», пишет Леонид Бершидский на страницах Bloomberg. Недавно Киев и Москва при содействии западных посредников смогли достичь соглашения по вопросу о порядке проведения выборов и предоставления автономии пророссийским «народным республикам» на востоке Украины, что было до сих пор одним из самых существенных препятствий на пути мирных переговоров. В соответствии с новым соглашением, с закрытием избирательных участков вступает в силу временный закон об автономии, который обеспечивает иммунитет от судебного преследования, закрепляет равный статус русского языка, позволяет органам местного самоуправления формировать полицейские подразделения и обязывает украинское правительство обеспечить послевоенное восстановление, напоминает автор.



Если же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе позднее признает выборы на этих территориях «свободными и честными», то этот закон вступит в силу и будет действовать на постоянной основе. Данный план, названный в честь президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который выдвинул эту инициативу, находясь на посту министра иностранных дел, направлен на достижение «хрупкого баланса» в Донбассе, подчёркивается в статье: «Российская сторона опасается, что любой временной промежуток между выборами и предоставлением автономии даст Украине возможность арестовать и отправить в тюрьму многих сепаратистов, что ослабит влияние России в этом регионе. Президент Владимир Путин считает это предательством в отношении народа, который боролся за отстаивание российских интересов. Украинская сторона опасается, что немедленное предоставление автономии позволит россиянам контролировать исход выборов, в результате чего будет создан управляемый Россией анклав, который будет препятствовать реализации планов страны вступить в Европейский союз и НАТО».



Однако решение Зеленского одобрить формулу Штайнмайера сразу же повлекло за собой обвинения в том, что украинский лидер «предал свою страну», говорится в статье. Не случайно бывший президент Украины Пётр Порошенко, отказавшийся подписывать это соглашение во время своего пребывания в должности, заявил, что эта формула была «придумана в Кремле», и вновь подчеркнул, что любой политический процесс может начаться «только после разоружения пророссийских сил и вывода российских войск». Точку зрения Порошенко разделяют не только многие представители украинской политической и интеллектуальной элиты, но и «ветераны» военной операции в Донбассе, предупреждает автор: «Их очень много, они зачастую вооружены и потенциально являются мощной силой в «уличной» политике».



Судя по всему, новый президент Владимир Зеленский считает, что народная поддержка, которая в прошлом месяце, согласно опросам, составила более 70%, позволит ему выдержать критику со стороны противников формулы Штайнмайера, пишет Bloomberg. В любом случае других вариантов у него особо не остаётся, отмечается в статье: «Соединённые Штаты озабочены своим политическим скандалом, связанным с Украиной, и не являются сейчас «противовесом» для Франции и Германии, желающим установить мир на любых условиях, которые будут приемлемы для Украины». В Министерстве иностранных дел Германии с одобрением высказались о достигнутом соглашении, и это означает, что новая встреча «нормандской четвёрки» в составе Украины, России, Франции и Германии может состояться уже в ближайшее время, полагает автор.



«Похоже, Зеленский считает, что он всё ещё может заключить мирное соглашение на выгодных условиях», — говорится в статье. На этой неделе он заявил, что Украина будет работать над «новым вариантом» закона об автономии и что «никаких местных выборов не будет, пока там присутствуют российские войска», сообщает Bloomberg. Однако его согласие с формулой Штайнмайера означает передачу контроля над проведением выборов ОБСЕ — организации, у которой сейчас нет достаточных ресурсов, необходимых для «предотвращения злоупотреблений» на всей территории Донбасса, где по-прежнему проживает более 3 млн человек, предупреждает автор: «При проведении выборов зарубежным наблюдателям придётся противодействовать изощрённым методам фальсификации выборов, используемым Москвой, которая в последние годы всё чаще руководит сепаратистскими регионами».



В итоге мирные переговоры «могут застопориться в любой момент, если Зеленский испугается», отмечается в статье. В то же время другие участники переговорного процесса будут подталкивать Киев к подписанию соглашения, в соответствии с которым «восточные территории формально останутся под контролем Украины, но фактически будут подконтрольны России, чего давно опасался Порошенко», прогнозирует автор: «Тогда боевые действия прекратятся, европейские санкции в отношении России будут ослаблены, и будет молчаливо признан российский суверенитет над аннексированным* Крымом».



Поэтому для большинства украинцев вопрос заключается в том, будет ли подобный исход «приемлемой ценой за мир в регионе, где погибло такое количество людей», говорится в статье. «Зеленского могут свергнуть, если люди сочтут, что он идёт на слишком большие уступки. Но при этом он не может и дальше затягивать войну, которую он обещал закончить, сделав для этого всё возможное», — полагает автор. Теперь новому украинскому президенту приходится без активной поддержки США, на которую он раньше рассчитывал, развивать сотрудничество со своими европейскими союзниками — и пытаться извлечь максимальную пользу из ситуации, в которой превосходство далеко не на его стороне, заключает Bloomberg.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).