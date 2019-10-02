СТРАНА разобралась, как на Украине встретили формулу Штайнмайера

Киев согласился на формулу Штайнмайера, однако противники Владимира Зеленского выступили с резкой критикой данного решения. Как пишет «СТРАНА», многое сейчас зависит от того, насколько Зеленский будет готов объяснить обществу, что выполнять формулу Штайнмайера нужно, однако особой активности у команды украинского президента на этом направлении не видно, что чревато для власти серьёзными проблемами.

Украина согласилась на формулу Штайнмайера, и если Киев не остановится на данном шаге, то в Донбассе могут пройти выборы, которые положат конец войне. Издание «СТРАНА» проследила за реакцией украинских политиков и националистов на подписание формулы Штайнмайера.

Как пишет издание, около двух сотен активистов вечером 1 октября пикетировали офис президента. Активисты нарисовали на белом полотне красно-чёрной краской «Нет капитуляции» и развернули его напротив входа в здание.

«На сегодня мы видим чёткий курс на введение мира под влиянием Российской Федерации. Я вам скажу как военный: мы не дадим нынешним украинским властям жонглировать словами и сдавать территории так, как они хотят, сдавать под якобы разведением войск, под якобы особым статусом, под якобы формулой Штайнмайера, которая полностью подстроена под Россию, под оккупанта», — заявил руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов.

Митинг против формулы Штайнмайера начался и на Майдане. Там собралось до сотни человек. Помимо националистов и сторонников Петра Порошенко, пришли и радикалы из «Братства»* Корчинского, известные тем, что работали на администрацию президента во времена Порошенко.

Также на этом митинге присутствовал и депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

«Опять Майдан. Опять всей семьёй. Опять против сдачи украинских интересов России», — написал он.

Однако акции что на Майдане, что под офисом президента вышли очень немногочисленными. Куда активнее в связи с этой темой отметились политики, которые теперь, по всей видимости, составят «антиштайнмайеровский фронт».

Главы почти всех фракций Рады заявили, что против формулы Штайнмайера. Одним из первых заявление сделал экс-президент Пётр Порошенко. Он даже записал групповое видео с однопартийцами.

«Никакой формулы Штайнмайера, как составляющей Минских соглашений, не существует! Подписание формулы российского происхождения — формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить украинское государство», — заявил Порошенко в своём видеообращении.

Партия «Голос» потребовала созыва закрытого заседания парламента. На нём Зеленский, как считают у Вакарчука, должен зачитать документ, под которым Леонид Кучма подписался в Минске. Формулу Штайнмайера в «Голосе» назвали несуществующей, а выборы в Донбассе по этой формуле у Вакарчука заранее отказались признать демократическими — даже если их одобрят международные эксперты.

Осудила формулу и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие», — заявила Тимошенко.

Единственной фракцией, которая позитивно отозвалась о шаге Зеленского и полностью поддержала формулу Штайнмайера, стала Оппозиционная платформа.

«Согласование политической формулы Штайнмайера для урегулирования конфликта — это большой шаг к миру и демонстрация решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт в Донбассе», — заявили в партии.

Как заключает издание, многое сейчас зависит от того, насколько Владимир Зеленский будет готов объяснить обществу, что выполнять формулу Штайнмайера нужно и без этого войну не закончить. Для этого президенту и его спикерам надо вступать в открытую полемику и аргументировать свою позицию, доказывать, что курс, которым предлагают идти Порошенко, Тимошенко и Вакарчук, — это тупик, который приведёт лишь к продолжению войны. Однако пока особой активности у команды Зеленского на этом направлении не видно, и это значит, что повестка «зрады» будет звучать громче других, и это действительно чревато для власти серьёзными проблемами.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).